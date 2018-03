Nederlandse voetbalbond wil voetballers met een hersenschudding beter begeleiden

In Nederland wijst neuropsycholoog Erik Matser al zo'n twintig jaar op de problematiek en de 'verborgen' hersenschade bij voetballers waar hij in zijn praktijk mee geconfronteerd wordt. In zijn boek 'De meest gestelde vragen over Hersenletsel' lezen we onder meer: Profvoetballers presteren slechter op het gebied van geheugen, planning en visuele waarneming dan sporters die geen contact- en botssporten beoefenen. Uit zijn ...