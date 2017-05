Newcastle promoveert ondanks 'Belgen'

Voor een traditieclub als Newcastle was de degradatie vorig seizoen een bittere pil om te slikken, maar kijk: The Magpies maken na een jaartje Championship alweer hun rentree op het hoogste niveau.

Twee reeksen van zes en negen opeenvolgende overwinningen in de eerste helft van het seizoen legden de basis van het succes. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Newcastle negen punten voorsprong op dichtste achtervolger Reading. Bovendien kan het nog meestrijden voor de titel, maar met vier punten minder dan Brighton & Hove Albion lijkt dat weinig waarschijnlijk.

Goede transfers

Door de promotie voegt Rafael Benítez daad bij woord: onmiddellijk terug stijgen naar de Premier League. Hoewel hij er vorig jaar niet in slaagde om degradatie af te wenden, behield de Spanjaard het vertrouwen van het bestuur.

Vedetten Georginio Wijnaldum en Moussa Sissoko werden voor veel geld verpatst, waardoor Benítez groot kon inkopen. In het aanvallende compartiment haalde hij Premier Leaguespelers Matt Ritchie en Dwight Gayle binnen. Samen waren ze goed voor 34 doelpunten in de Championship.

Achterin was Ciaran Clark de rots in de branding. De Ier degradeerde vorig seizoen met Aston Villa, maar vond bij Newcastle zijn tweede adem. The Toon verloor slechts 5 van de 34 wedstrijden met hem in de basis.

'Belgische' bankzitters

Delen De laatste competitiewedstrijd van Matz Sels dateert al van 24 september.

Met Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba en Matz Sels voetballen er bij Newcastle ook drie spelers met een Belgisch verleden, maar de voormalige smaakmakers uit de Jupiler Pro League keken dit seizoen voornamelijk langs de zijlijn toe. Mitrovic kwam nog het meest aan spelen toe. In 23 competitiewedstijden, waarvan 10 als basisspeler, wist de Servische spits 4 keer te scoren.

Een andere oud-Anderlechtspeler is Chancel Mbemba. Toen de centrale verdediger in 2015 Anderlecht verliet, dacht iedereen dat hij wel zijn mannetje zou staan in de potige Premier League. In zijn eerste jaar bevestigde de Congolees dat vermoeden en dwong hij een basisplaats af, maar na de degradatie verzeilde hij op de bank. Mbemba kwam dit seizoen slechts 10 keer in actie.

Maar het ergst is het wellicht gesteld met Matz Sels. De 25-jarige doelman verliet vorige zomer AA Gent door de grote poort met de ambitie om als eerste doelman terug naar de Premier League te promoveren. Sels begon ook als titularis aan het seizoen, maar moest al snel plaatsmaken voor Karl Darlow. Zijn laatste competitiewedstrijd dateert al van 24 september.

Inmiddels is de ex-Buffalo zelfs nog een rang gezakt in de pikorde en haalt hij zelfs de selectie meer. Voorlopig geniet hij wel nog het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez, maar met Koen Kasteels, titularis bij Wolfsburg, heeft hij een te duchten concurrent voor de plek van derde doelman bij de Rode Duivels.