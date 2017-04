Nicolai Jorgensen: verlosser van Feynoord

Met veel enthousiasme stelde technisch directeur Martin van Geel afgelopen zomer zijn nieuwste aankoop Nicolai Jorgensen voor. Feyenoord telde 3,5 miljoen euro neer voor de balvaardige, doelgerichte aanvaller van FC Kopenhagen.

Zijn transfer bleek een schot in de roos voor de Rotterdammers. Met 19 doelpunten prijkt hij momenteel eenzaam bovenaan de topschuttersstand. Te snel vertrokken Jorgensen debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal van het Deense Akademisk, waar hij onmiddellijk furore maakte. Bayer Leverkusen haalde de jonge snaak naar Duitsland, maar onder coach Jupp Heynckes kwam Jorgensen amper aan de bak. Hij was te jong en kampte met veel blessures.

Na een niet succesvolle uitleenbeurt aan Kaiserlautern werd hij opnieuw doorverhuurd. Deze keer aan FC Kopenhagen. Daar waren ze wel overtuigd van zijn talent en werd hij definitief overgenomen. In Kopenhagen ontbolsterde Jorgensen tot een vlot scorende spits. Met nog één jaar contract te gaan was Feyenoord er als de kippen bij om de Deen in te lijven.

Ook al tien assists

In Rotterdam moest Jorgensen de concurrentie aangaan met Michiel Kramer, die het jaar voordien voor 2 miljoen euro was overgenomen van ADO Den Haag. Na de voorbereiding kreeg Jorgensen het vertrouwen van coach Giovanni van Bronckhorst en dat nam hij met veel dank aan.

Bij zijn debuut tegen Groningen bewees hij zijn neusje voor goals en scoorde hij meteen de 5-0. Inmiddels is Jorgensen uitgegroeid tot een onmisbare schakel. Niet alleen vanwege zijn doelpunten, maar ook door de tien assists die hij al op zijn naam heeft staan. Daarnaast is Jorgensen een echt aanspeelpunt en vormt hij samen met Dirk Kuyt en Tony Vilhena de spil van de ploeg. De match van zondag wordt een sleutelmoment in de strijd om de titel. Bij winst van Ajax komen de Amsterdammers tot op drie punten en barst de strijd voor de titel terug helemaal los. Wint Ajax niet, dan ligt de titel voor het grijpen voor Jorgensen en co.