Nicolás Frutos: 'Op een dag zal ik weer trainer zijn van Anderlecht'

De ex-spits werkt tegenwoordig als sportief manager van Olimpia in Paraguay. Hoe kijkt hij terug op zijn passage als trainer bij RSC Anderlecht? 'Ik heb iets intens beleefd, maar het was de fijnste periode sinds ik acht jaar geleden gestopt ben als speler', verrast Nicolás Frutos.

De Argentijn kreeg na het vertrek van René Weiler uiteindelijk vier matchen om een contractverlenging als T1 te verdienen. 'Ik wist vanaf dag één dat er na vier matchen een einde zou komen aan mijn missie bij Anderlecht. Ik moest proberen om zoveel mogelijk te winnen en dat is mij gelukt. En: we hebben de clásico tegen Standard gewonnen. De ploeg die in de play-offs de beste kern in België bleek te hebben. Die match was op emotioneel vlak best heftig. Ik ben een latino, hé.

'Maar vooral: ik wist dat mijn opdracht erop zat en dat ik een tijdje zou wegblijven bij Anderlecht. Het bestuur had toen allang uitgemaakt dat ze voor een andere trainer zouden gaan. En ik kan Anderlecht in zekere zin begrijpen...

'Anderlecht heeft Hein aangenomen in de veronderstelling dat hij ze nog kampioen kon maken. Hein is de Belgische coach met de beste reputatie. Wie ben ik dan om het bestuur af te breken?

'Ik kan enkel een oordeel vellen over mijn eigen keuzes. Ik heb bijvoorbeeld in september de keuze gemaakt om een ploeg uit eerste klasse af te wijzen hoewel ik goed wist dat ik amper vier matchen van Anderlecht zou coachen. Wel, ik heb er geen spijt van. Het bestuur heeft mij gevraagd om te blijven, Hein Vanhaezebrouck wilde mij houden. Ik heb aan Hein hetzelfde gezegd als aan Herman Van Holsbeeck. Als ik blijf, dan wil ik honderd procent gefocust zijn op Anderlecht. Maar dat kon ik niet meer opbrengen, mijn hoofd was elders.'

'Ondanks alle moeilijkheden heb ik het niet slecht gedaan', vindt Frutos. 'De wedstrijden volgden elkaar zo snel op dat ik nauwelijks de tijd kreeg om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Ik gaf op dinsdag mijn eerste training, op woensdag was er de bekermatch tegen Westerlo, zaterdag moesten we naar Waasland-Beveren, woensdag kwam Celtic op bezoek en op zondag was er Standard. Weet je wat ik kon doen? Individuele gesprekken voeren - ik herinner me nog dat veel spelers bloednerveus waren voor de match tegen Celtic - de motivatie maximaal aanscherpen en de spelers topfit aan de aftrap krijgen. Ik mag zeggen dat het gelukt is. We hebben Standard niet toevallig in de laatste minuten geklopt na drie matchen in acht dagen.'

Vader

Wanneer zien we hem terug in België? Frutos: 'Ik ben niet gehaast. Het is de buitenwacht die ervan maakt dat ik ongeduldig ben. Ik heb een huis gekocht in Waterloo, ik ben nu samen met een Belgische vrouw en binnenkort word ik voor het eerst vader van een zoontje. We zijn van plan om in België te bevallen omdat we ons kind de Belgische nationaliteit willen geven. Daarna keren we terug naar Paraguay.

'Maar ik denk dat ik ten laatste in 2021 opnieuw in België sta en dan is het een kwestie van tijd voor ik naar Anderlecht terugkeer. Ik wist dat ik op een dag trainer zou zijn van Anderlecht en ik weet zeker dat ik op een dag weer trainer zal zijn van Anderlecht. En geloof me vrij: jullie zullen een betere versie van Frutos zien.'