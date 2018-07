Niet te missen: achtste finale Brazilië - Mexico

Waarom? De titelfavoriet (zeker nu er met Duitsland, Argentinië en Spanje al drie andere kandidaten naar huis zijn) tegen een van de revelaties op dit WK. De Mexicanen toonden zich meesters van de omschakeling met Andrés Guardado als metronoom op het middenveld, Hirving 'Chucky' Lozano als dodelijke bliksemschicht en de ervaren Javier 'Chicharito' Hernandez als afleider in de voorlinie.

De troepen van bondscoach Juan Carlos Osorio begonnen sterk aan hun toernooi, met meteen een stuntzege tegen Duitsland en vervolgens winst tegen Zuid-Korea, maar lieten het in de laatste poulematch volledig schieten tegen Zweden (3-0 verlies). Is daardoor het vertrouwen aangetast, of zijn de revanchegevoelens aangewakkerd? Het kan voor het Midden-Amerikaanse land sowieso een historische tweedaagse worden, met eerst de presidentsverkiezingen op zondag en dan een mogelijke kwalificatie tegen de vijfvoudige wereldkampioen. Dan zullen ze wel hun vloek van de vierde match moeten opheffen. De Mexicanen gingen er op de zes laatste WK's telkens uit in de tweede ronde.

De Brazilianen tankten na een matige start in Rusland het nodige vertrouwen in de laatste poulematch tegen Servië (2-0): de verdediging met Miranda en Thiago Silva en daarvoor Casemiro als buffer staat als een huis, bovendien lijkt Neymar Jr stilaan naar zijn beste vorm toe te groeien. Alleen op de flanken heeft coach Tite wat zorgen: Danilo viel al in de eerste wedstrijd uit met een blessure en tegen Servië moest Marcelo, één van de leiders in de kleedkamer, snel naar de kant met een rugprobleem. Filipe Luis verving hem foutloos, maar met Marcelo zou Brazilië toch een offensieve troef en smaakmaker verliezen indien hij niet tijdig fit geraakt voor deze achtste finale.

Speler om naar uit te kijken? We zouden hier de sterspelers Neymar of Lozano kunnen noemen, maar interessanter voor ons Belgen wordt het om ook Casemiro en Coutinho in het oog te houden. En dan vooral hun fair play. Beide sterkhouders hebben, net als Neymar overigens, al één gele kaart op hun conto. Pakken ze tegen de Mexicanen nog een karton dan zijn ze geschorst voor een eventuele kwartfinale tegen onze Rode Duivels. Een wereld van verschil. Langs Mexicaanse zijde is er geen geel gevaar voor de toppers in de selectie. Uitkijken ook naar de prestaties van Guillermo Ochoa, de Standardspeler die zich op dit toernooi alweer ontpopt tot een van de beste doelmannen. Op het WK in Brazilië vier jaar geleden behoorde de charismatische krullenbol ook al tot de uitblinkers.

Geschiedenis? De twee voetbalgrootmachten stonden al 41 keer tegenover elkaar. Daarvan won Brazilië meer dan de helft (23 zeges), Mexico mocht slechts tien keer aan het feest. Op een WK troffen beide naties elkaar al vier keer, telkens gewonnen door de Goddelijke Kanaries. Meer zelfs: de Mexicanen konden op een wereldbeker nog nooit scoren tegen Brazilië. Anderzijds zit Mexico de laatste jaren aan een aardige balans tegen de Brazilianen: van de laatste negen onderlinge duels wonnen ze er zes.