Niet te missen: Duitsland - Zweden

Waarom? Omdat de regerende wereldkampioen iets goed te maken heeft na de verrassende nederlaag tegen Mexico op de openingsspeeldag. De kritiek in eigen land was niet mals: te traag, te volgevreten heette het. Zeer on-Duits dus. Tegen de stugge Zweden, sinds het pensioen van Zlatan Ibrahimovic een nog hechter en moeilijker te ontwrichten blok, zal net dát cruciaal worden om een resultaat neer te zetten: het tempo en de balcirculatie moeten hoog liggen.

Verwacht mag worden dat de Zweden net als in hun eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea in de eerste plaats aan organisatie zullen denken, of misschien zelfs zoals de IJslanders tegen Argentinië met elf voor eigen doel gaan liggen, maar het wordt interessant om zien welke antwoorden Joachim Löw en zijn spelers daarop vinden.

Wellicht krijgt Marco Reus, tegen Mexico nog verrassend op de bank begonnen, daarin een sleutelrol. Of zo zou toch moeten: de aanvaller van Borussia Dortmund is na twee gemiste toernooien (het WK en EK zag hij telkens aan zijn neus voorbijgaan door een blessure) bijzonder gemotiveerd om zich te tonen en etaleerde in de voorbereiding zijn goede vorm. Bovendien is Reus - bij afwezigheid van de niet geselecteerde Leroy Sane - een van de weinigen die vanop de flank voor dreiging kan zorgen.

Voor de Belgen is deze wedstrijd bovendien interessant om volgen, want mochten de Duitsers niet verder geraken dan een gelijkspel, wordt het goed mogelijk dat onze Rode Duivels hen dan toch niet op het menu krijgen in een eventuele kwartfinale. Meer zelfs: als de Zweden winnen - één standaardfase kan voldoende zijn, zo bewees dit WK al en zo bewezen de Zweden ook al in hun openingsmatch tegen Zuid-Korea, waar één penalty de zege opleverde - ligt Duitsland eruit.

Speler om naar uit te kijken? Sami Khedira en Mesut Özil. Beide anciens kregen bakken kritiek over zich na de eerste match tegen Mexico. Te weinig tempo, te weinig kampfgeist.

De uitstraling van een dode kikker, stelde ex-international Mario Bäsler over Özil. Niemand betwist dat de creatieve middenvelder over een gouden baltoets beschikt, maar wanneer het er op aankomt of de tegenstander er kort op zit, blinkt Özil al te vaak uit in afwezigheid. Ook bij Arsenal ligt hij daardoor niet bovenaan de schuif van de nieuwe coach Unai Emery. Eigenlijk speelt hij op dit WK voor een transfer. Tijd om je te tonen, Mesut!

Langs Zweedse kant wordt het uitkijken naar hoe Emil Forsberg, de creatieve kracht van het team, zich profileert tegen zijn collega's uit de Bundesliga. De voorbije twee seizoenen toonde Forsberg zich een assistkoning bij RB Leipzig, waardoor hij deze zomer genoemd wordt bij een aantal topclubs.

Geschiedenis? Een gesloten wedstrijd wordt verwacht voor deze WK-confrontatie, maar dat zou even goed helemaal anders kunnen uitdraaien. De twee recentste confrontaties tussen beide landen werden een heus doelpuntenfestijn. In de kwalificaties voor het WK 2014 zaten ze in dezelfde poule, de uitslagen daarin: 4-4 in Berlijn en 3-5 in Stockholm.

Duitsland is al elf duels ongeslagen tegen de Zweden. De laatste keer dat de Scandinaviërs konden winnen van Die Mannschaft in een officiële wedstrijd dateert van de halve finales op het WK 1958, toen het 3-1 werd. Anderzijds is het dan weer verrassend dat ondanks die mooie reeks van de Duitsers in de recente geschiedenis, de totaalbalans vrijwel in evenwicht is. Van de 36 onderlinge duels won Zweden er dertien en Duitsland vijftien.