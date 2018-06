Niet te missen: Frankrijk - Argentinië

Waarom? De knock-outfase van dit WK trapt af met een klapper van formaat. Twee landen die vooraf bij de titelfavorieten gerekend werden, twee ex-wereldkampioenen, maar die allebei niet konden imponeren tijdens de poulefase. Dat geldt dan voornamelijk voor de Argentijnen, die zich maar nipt konden plaatsen voor de achtste finales, door in de laatste groepsmatch Nigeria te kloppen (2-1) dankzij een late goal van verdediger Marcus Rojo. Ook Frankrijk speelde tot nog toe matig op Russische bodem. Vooral de overbodige laatste groepsmatch tegen Denemarken (de eerste 0-0 van het toernooi) was een aanfluiting van het voetbalniveau dat je op een WK verwacht. Kunnen Les Bleus eindelijk een statement maken en hun titelambities kracht bijzetten? Of verrassen Lionel Messi en Co?

De Fransen, met Didier Deschamps als tactische brein langs de zijlijn, gaan uit van een stevige defensieve organisatie en rekenen voorin op de snelheid en jeugdige frivoliteit van toppers Mbappé, Griezmann en Dembélé. Of Pogba vanuit de tweede lijn. Argentinië daarentegen blonk tot nog toe uit in tactische chaos, met als hoogtepunt het stukje nerveus theater van bondscoach Jorge Sampaoli tegen Kroatië (3-0 verlies). Het lijkt erop alsof de spelersgroep zich afgezet heeft van hun coach en, onder aanvoering van Lionel Messi, zelf de teugels in handen heeft genomen. Daarvoor rekenen de Albiceleste op hun ervaring: met Messi himself, Aguero, Higuaín, Otamendi, Mascherano en Dí Maria is die er in overvloed. Ook Ever Banega wordt geacht in de basis te blijven staan na zijn goede prestatie tegen Nigeria. Dat maakt dat de gemiddelde leeftijd van de verwachte basiselftallen 25 jaar (Frankrijk) tegenover 30 jaar (Argentinië) plaatst. Frankrijk vertrekt als favoriet, maar in een knock-outfase en mits een goede dag van de vedetten kan natuurlijk alles. Tegen Nigeria toonde Lionel Messi alvast tekenen van hervonden frisheid - getuige ook zijn meesterlijke openingsgoal -, kan hij die lijn doortrekken of geraakt hij verstrikt in het tactische web van Deschamps?

Speler om naar uit te kijken? Lionel Messi. Kan de beste voetballer op deze planeet eindelijk eens scoren in de knockout-fase van een WK? Dat is hem vreemd genoeg, en ondanks de finaleplaats van het vorige WK in Brazilië, nog nooit gelukt. De Argentijnse pers is ervan overtuigd: niet Sampaoli maar Messi stelt de ploeg op. Daarin gesterkt door de beelden van tijdens de match tegen Nigeria toen de coach aan zijn sterspeler ging vragen of Aguero moest ingebracht worden. Een waanzinnige scène. De Barcelona-ster torst het gewicht van een hele natie, wat hem -geen geboren leider- vaak deed bezwijken onder de druk. Nu nog meer dan ooit, lijkt het, als speler-trainer. Tegen Nigeria zagen we echter een bevrijdde Messi.

Interessant wordt ook de slag op het middenveld. Waar Pogba, stilaan ook weer naar zijn beste vorm groeiend, tegenover Mascherano komt te staan. Daar durven we toch gokken op een ontketende Pogba die de stilaan pensioengerechtigde Mascherano in de vernieling speelt. In de poulefase bleek al meermaals hoe de Argentijnse middenvelder hopeloos voorbij gelopen wordt wanneer het tempo omhoog gaat. En laat die fysieke overmacht net een van de grootste kwaliteiten van de Man U-spil zijn. PP heeft de sleutel in handen voor Les Bleus.

Geschiedenis? Frankrijk en Argentinië stonden in totaal elf keer tegenover elkaar, daarvan wonnen de Zuid-Amerikanen er zes, Frankrijk slechts twee. Het is van een oefeninterland in 1986 geleden dat Frankrijk nog eens kon winnen. De Haantjes zullen dus hun 'zwarte beest' moeten temmen om de WK-droom levendig te houden. In 1978 troffen beide ploegen elkaar voor het laatst op een wereldbeker. De Argentijnen, onder aanvoering van Daniel Passarella, namen toen de maat met 2-1 en stoomden nadien door tot de wereldtitel.