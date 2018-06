Niet te missen: Polen - Colombia

Waarom? Omdat het voor beide ploegen al meteen do or die is in de tweede poulematch. Zowel Polen als Colombia golden vooraf als favorieten om de groep te winnen, maar gingen in de openingsmatch onderuit tegen respectievelijk Senegal en Japan. Gespannen zenuwen dus.

Wellicht zullen beide ploegen zeer voorzichtig beginnen - niet verliezen wordt de eerste opdracht -, maar zodra één van beide teams op voorsprong komt, krijgen we ongetwijfeld een boeiend kijkstuk. We gokken dus op een dolle slotfase in deze topmatch van poule H. Ook voor de Belgen is deze confrontatie interessant om volgen: één van beide teams kan wel eens de tegenstander worden in de achtste finales.

Speler om naar uit te kijken? Grzegorz Krychowiak vertolkte voor Polen een hoofdrol in de openingsmatch tegen Senegal. Hij was de man die de ongelukkige terugspeelbal lanceerde waar Niang, net weer in het veld gekomen, van profiteerde om de 2-0 aan te tekenen. In de slotfase zette de Poolse middenvelder die blunder wel recht door de 2-1 enig mooi binnen te koppen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat. Ook nu wacht Krychowiak een voorname taak: hij moet als stofzuiger voor de verdediging meehelpen het offensieve compartiment van Colombia - hun sterkste linie - in toom te houden.

Als James Rodriguez start, wat toch verwacht wordt, zal Krychowiak de Zuid-Amerikaanse spelmaker moeten afstoppen. Een extrasportieve bonus: wanneer de door PSG aan West Brom uitgeleende speler vaak in beeld verschijnt, is ook de kans groter dat zijn bevallige eega Célia Jaunat aandacht van de camera's krijgt.

Geschiedenis? Polen en Colombia stonden nog nooit tegenover elkaar in een wereldbeker. De laatste confrontatie dateert van 2006, toen werd het in een oefenwedstrijd 2-1 voor Colombia. In totaal troffen ze elkaar vijf keer, met drie keer winst voor de Zuid-Amerikanen. Het devies voor beide ploegen in deze confrontatie luidt dat er zeker niet mag verloren worden en dat het dus een gesloten wedstrijd kan worden, maar de geschiedenis leert ons dat de kans toch vrij groot is dat er goals vallen. In zijn laatste negen WK-matchen wist Polen geen enkele keer de nul te houden en voor Colombia geldt dat geen van hun laatste 19 WK-wedstrijden scoreloos bleven.