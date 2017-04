Nieuw stadion voor Chelsea

Stamford Bridge situeert zich eigenlijk op grondgebied van Fulham, maar omdat daar al een voetbalclub bestond, werd in 1905 beslist om de nieuw opgerichte voetbalclub die er zou spelen om te dopen tot Chelsea FC. Het stadion, eind 19de eeuw aanvankelijk als atletiekarena neergepoot, ligt middenin een woonwijk dus echt veel uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet meer.

Onder andere door het veld vier meter lager te graven kan de huidige capaciteit van 41.000 zitjes toch opgetrokken worden naar 60.000 zitjes. Daarvoor gaf het stadsbestuur begin dit jaar groen licht. Hoger bouwen mag niet, want het Londense stadsbeleid stipuleert dat het acht kilometer verderop gelegen St Paul's Cathedral, een icoon in de Londense skyline, vanaf het beschermde kijkpunt in het verderop gelegen Richmond Park het hoogste gebouw moet zijn.

Tijdens de werken aan het nieuwe stadion zou Chelsea uitwijken naar Wembley, aan een huurprijs van twaalf miljoen euro per seizoen. Net zoals Tottenham dat volgend seizoen zal betalen terwijl ook zij wachten op de afwerking van hun nieuwe stadion tegen de zomer van 2018.

