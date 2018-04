Nu Oostenrijk gevallen is, bestormt RB Salzburg Europa

De Oostenrijkse Bundesliga lijkt op acht speeldagen van het einde in een definitieve plooi gevallen. Mathematisch is nog veel mogelijk, er zijn nog 24 punten te verdelen, maar toch is menig voetbalkenner overtuigd dat Die Roten Bullen weldra hun vijfde opeenvolgende kampioenenviering mogen organiseren. Na 28 wedstrijden telt het elftal van coach Marco Rose 65 punten (de match van dit weekend tegen LASK Linz niet meegerekend).

Eerder was Rose aan de slag bij de U16, U18 en U19, met wie hij vorig jaar de UEFA Youth League won. Een doelpuntensaldo van +42, negentien zeges, acht gelijke spelen en amper één nederlaag: alle tegenstand wordt zoek gespeeld. Eerste achtervolger SK Sturm Graz staat op acht punten, Rapid Wien, derde in het klassement, heeft er 46. De laatste kampioen voor de hegemonie van RB Salzburg begon, was Austria Wien in 2012/13.

Aangezien er in eigen land geen sprake is van concurrentie, probeert de club succes te oogsten over de grenzen heen. Tegenstander in de kwartfinales van de Europa League is Lazio. Bij de vorige confrontaties, in de groepsfase van de EL in 2009/10, won Salzburg tweemaal met 2-1 tegen de ploeg van Aleksandar Kolarov (nu aan de slag bij de buren van AS Roma) en Stephan Lichtsteiner (Juventus). Salzburg sloot groep G af met een perfecte 18 op 18. In de tweede ronde was Standard te sterk. Op Sclessin stond het na negentig minuten 3-2 na twee goals van Axel Witsel en één van Igor de Camargo, de terugwedstrijd in de Red Bull Arena eindigde op een scoreloos gelijkspel.

De kaarten liggen in het voordeel van de Oostenrijkers, toch hebben de Italianen een troef, en wat voor een. Ciro Immobile is de naam van het fenomeen: goed voor 36 goals in 39 matchen, waarvan 6 doelpunten in 7 EL-wedstrijden. Om hem af te stoppen, moet je al veel Red Bull drinken.