Nuno Gomes: 'Ik schat België even hoog in als Spanje'

Nuno Gomes (41, ex-Benfica en Fiorentina) zette in 2014 een punt achter zijn carrière en reist tegenwoordig de wereld rond als spelersmakelaar. Hij volgt het voetbal dus nog van nabij. Zoals wat er met zijn goede vriend Ricardo Sá Pinto gebeurde in de Jupiler Pro League.

Gomes: 'Ik weet dat Sá Pinto de beker heeft gewonnen met Standard. Hij heeft uiteindelijk zijn dingen kunnen doen in een club en competitie waar het moeilijk werken is. Weet je wat ik denk? Hij houdt van uitdagingen, hij ziet het niet zitten om in zijn comfortzone te blijven. Die fameuze gebeurtenis in het Constant Vanden Stockstadion, toen hij bier over zich heen kreeg, is mij bijgebleven. Ik weet niet of hij zich daadwerkelijk bezeerd heeft bij dat incident, maar het was wel een waarschuwing voor de ordehandhavers in de stadions: wat als er straks iets anders dan een plastic bekertje word gegooid? En zijn schwalbe was volgens mijn een manier om zijn spelers te mobiliseren en op te peppen. Dat was vintage Sá Pinto. Zo zit hij nu eenmaal in elkaar.'

Hecht team

Gomes zag zijn land twee jaar geleden Europees kampioen worden. 'Het heeft mij verwonderd omdat Portugal, in tegenstelling tot Duitsland, Spanje en zelfs België, bij het begin van het toernooi niet tot de favorieten behoorde', zegt hij daarover.

'Weet je wat de grootste kwaliteit van bondscoach Fernando Santos is? Dat hij van al die individuen een hecht team heeft gemaakt. De spelers hebben bergen werk verzet én ze zijn aan het EK begonnen met het geloof dat er iets te rapen viel. En op de momenten dat het echt nodig was, stond Cristiano Ronaldo op.'

Druk

Op het komende WK zal het anders zijn, denkt de gewezen goalgetter van de Portugese nationale ploeg. 'Je zit nu met een nieuw gegeven: Portugal is een te kloppen ploeg. Het zal dus ingewikkelder worden dan twee jaar geleden in Frankrijk. In de eerste ronde zullen wij moeten leren omgaan met die bijkomende druk.

'Maar wat mij betreft is Brazilië de grootste kanshebber op eindwinst - zeker als Neymar op tijd zijn beste vorm terugvindt. Als ik één revelatie zou moet aanduiden, dan ga ik voor Engeland. De laatste tijd zijn ze helemaal van het toneel verdwenen, maar met hun jonge talenten moeten ze de komende weken toch iets voor elkaar kunnen krijgen. Schrijf maar op: lukt het niet dit jaar niet voor Engeland, dan is het voor binnen twee jaar.'

Rode Duivels

Ook van de Belgen verwacht hij veel. 'De Rode Duivels moeten om de twee jaar present tekenen op EK's en WK's en ze moeten ambitieus durven te zijn. Zo heeft Portugal het ook aangepakt. Sinds 2000 waren ze altijd aanwezig, af en toe haalden ze de halve finales en in 2016 kroonden ze zich tot Europees kampioen. Regelmaat leggen in de prestaties is de beste manier om de volgende generaties te begeesteren en te motiveren om beter te doen.'

Tot slot blikt hij vooruit naar het oefenduel tussen België en Portugal op 2 juni in Brussel.'Het wordt fiftyfifty. België zal zich willen tonen tegen de Europese kampioen en voor Portugal is de match een perfecte voorbereiding op het duel met Spanje - want ik schat België even hoog in als Spanje. Ga bij de twee ploegen alle namen af, van de doelman tot de aanvaller, en je zult geen enkele zwakke plek vinden. Het spelsysteem is ook gelijkaardig - ze hebben niet toevallig allebei een Spaanse coach.'

Emilien Hofman