Odoi: 'Ik denk dat de piste AA Gent nu van de baan is'

Vorige zomer kwamen de Oost-Vlamingen net te laat nadat de vleugelverdediger al een mondeling akkoord had met de Engelse tweedeklasser Fulham FC, een charmeoffensief van Hein Vanhaezebrouck ten spijt. De lokroep om het eens in het buitenland te proberen, en dan nog in een wereldstad als Londen, was te sterk.

...