Odoi met Fulham op één match van de Premier League

De promotiefinale is jaarlijks de apotheose van het Championship, de Engelse tweede klasse, en een van de meest gehypete wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk. Door de financiële belangen die er aan promotie naar de Premier League gekoppeld zijn, werd deze wedstrijd ondertussen omgedoopt tot 'de match van 200 miljoen euro'. Dit jaar gaat die tussen Fulham FC en Aston Villa. De Londenaars zetten in de terugronde een sterke reeks neer van 23 wedstrijden zonder nederlaag, maar in de slotmatch van de reguliere competitie op Birmingham liep het mis. Fulham eindigde zo derde in de stand en greep net naast rechtstreekse promotie -die was voor ...