Odoi promoveert met Fulham: 'Ik ben hier een betere voetballer geworden'

Denis Odoi had een belangrijk aandeel in de promotie van Fulham FC, dat na vier jaar Championship weer in de Premier League mag aantreden. Niet alleen was hij basisspeler tijdens een reeks van 23 wedstrijden zonder nederlaag in de terugronde, bovendien maakte hij in de terugwedstrijd van de halve finales van de play-offs tegen Derby een winnend kopbaldoelpunt.

Het seizoen begon nochtans aarzelend. 'De klik is er gekomen midden december, toen we met de hele ploeg op stap geweest zijn. Nadien hebben we 23 wedstrijden op rij niet meer verloren, tot helaas die laatste match van de reguliere competitie, waardoor we niet rechtstreeks promoveerden. Daarnaast kan je ook niet voorbij de inbreng van Aleksandar Mitrovic vanaf januari: wanneer het eens stroever liep, sleurde hij er ons door met een doelpunt.'

Hijzelf kwam ook vast in het elftal te staan. Odoi: 'In de heenronde speelde ik dan wel, dan weer niet. Meestal als linksback, soms centraal. Ik vond van mezelf dat ik het niet slecht deed wanneer ik mijn kans kreeg, maar de trainer wilde Tomas Kalas krediet geven. Dus verdween ik telkens weer naar de bank... tot Kalas geblesseerd raakte en ik de vaste centrale verdediger werd naast Tim Ream.'

'Als voetballer ben ik hier beter geworden, denk ik. Tactisch vooral. Het belang van stilstaande fases, een andere manier van uitvoetballen, zeker op de positie dat ik tegenwoordig speel, als centrale verdediger. Op de flank zijn je afspeelmogelijkheden beperkt, centraal heb je meestal meerdere opties. Het komt er op aan de juiste keuzes te maken en je momenten leren kiezen om in te stappen. Je weet als centrale verdediger dat elke fout vrijwel zeker tot een scoringskans voor de tegenstander leidt.'

Terug naar België?

De Leuvenaar, zondag dertig geworden, heeft nog een contract tot juni 2019. Weet hij al of hij meegaat naar de Premier League? 'Alles zal afhangen van de intenties van de club', beseft Odoi. 'Willen ze veel versterking halen? Ik denk wel dat ik het niveau van de Premier League aankan. Ik denk ook niet dat ik weg moet. Ik geef elke dag het maximum op training en ik kan op veel posities uit de voeten.'

Er wordt volgens bepaalde geruchten nochtans aan zijn mouw getrokken vanuit België. Anderlechtcoach Hein Vanhaezebrouck is een fan. Net als Club Brugge en AA Gent, dat hem vorige zomer al wilde inlijven. 'Er bestond een akkoord met hen en zij wilden ook het gevraagde transferbedrag op tafel leggen,' komt Odoi daar even op terug, 'maar toen heeft voorzitter Tony Khan in laatste instantie zijn veto gesteld en een belachelijk hoge som gevraagd (3,5 miljoen euro,nvdr). In feite zei hij daarmee: niet te koop.'

Een terugkeer naar België zal ook nu moeilijk liggen, vermoedt hij: 'Ik weet niet of een Belgische club een gelijkaardig salaris wil en kan betalen voor een verdediger van 30 jaar. Bovendien is de situatie veranderd ondertussen. Had ik geen 65 procent van de wedstrijden gespeeld, kon ik weg voor een zachte prijs, maar dat is nu achterhaald.'

Alles wijst er dus op dat er volgend seizoen alvast nog een Belg toegevoegd mag worden aan het indrukwekkende lijstje Premier League-Belgen...