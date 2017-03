Oezbekistan, Panama en Congo straks op het WK in Rusland?

Azië

In de Aziatische zone krijgen vier landen een rechtstreeks WK-ticket. De twaalf kanshebbers zijn verdeeld in twee poules van zes ploegen. In poule A mag Iran zich beginnen opmaken voor zijn tweede WK op rij. Met nog drie wedstrijden voor de boeg heeft het een comfortabele voorsprong van vier punten op Zuid-Korea en vijf op Oezbekistan.

De kans is dus groot dat Laurent Ciman straks zijn ex-ploegmaat Reza Ghoochannejhad tegenkomt in Rusland. De Iraniër speelde één seizoen in Luik, maar kon er nooit doorbreken. De man achter het Iranese succes is Carlos Queiroz. Ondanks zijn niet noemenswaardige voetbalcarrière was de Portugees één jaar hoofdcoach bij Real Madrid en later werkte hij als assistent van Alex Ferguson bij Manchester United.

De tweede plaats lijkt een tweestrijd te worden tussen Zuid-Korea en Oezbekistan, al kan het door een burgeroorlog geteisterde Syrië nog roet in het eten gooien.

In poule B vechten drie landen om de plaatsen 1 en 2: Japan (16 punten), Saudi-Arabië (16 punten) en Australië (13 punten). Bij Japan maakte Buffalo Yuya Kubo onlangs nog de 3-0 tegen Thailand en bij Australië staat Mathew Ryan, door Valencia uitgeleend aan KRC Genk, onder de lat. Ook bij Saudi-Arabië komen we een bekend gezicht tegen: Bert van Marwijk, de voormalige Nederlandse bondscoach, is er T1.

Amerika

In de CONMEBOL-zone is Brazilië zo goed als zeker van een plaatsje in Rusland. Met nog vier matchen te gaan, heeft de Seleção al genoeg punten vergaard. De strijd voor de overige vier plaatsen ligt nog helemaal open. Het verschil tussen de nummer 2 (Colombia) en de nummer 8 (Paraguay) bedraagt slechts zes punten. Argentinië gaat het iets minder af. De nummer 2 op de FIFA ranking staat momenteel maar op een barrageplaats. Bovendien is Messi voor de komende drie kwalificatiewedstrijden geschorst. Tegen Chili kookte het potje van de Argentijn even over en schold hij de lijnrechter de huid vol. De FIFA schorste hem voor vier kwalificatiewedstrijden. De eerste daarvan ging met 2-0 verloren tegen Bolivia.

In Centraal- en Noord-Amerika - de CONCACAF-zone - is nog niets beslist. Zes landen betwisten er drie rechtstreekse WK-tickets. Voorlopig hebben Mexico, Costa Rica - met oud-Buffalo Bryan Ruiz en oud-Bruggeling Oscar Duarte - en Panama de beste papieren.

De Verenigde Staten misten hun start volledig. Voorlopig staan ze op de vierde plaats met vier punten uit vier wedstrijden. De ploeg van Tim Howard verloor thuis van Mexico en ging in Costa Rica kopje onder met 4-0. Maar bondscoach Bruce Arena, de opvolger van Jürgen Klinsmann, heeft nog genoeg kansen om zijn team bij de eerste drie te parkeren.

Afrika

Afrika - de CAF-zone - mag vijf landen naar het WK sturen. De Afrikaanse zone is ingedeeld in vijf poules van telkens vier landen. Alleen de winnaars daarvan gaan naar Rusland.

Kameroen, dat de Afrika Cup won met Hugo Broos, zit in een loodzware poule, met Nigeria, Algerije en Zambia. Na twee speeldagen gaat Nigeria autoritair aan de leiding met zes punten, gevolgd door Kameroen met slechts twee punten. In augustus staat de beslissende wedstrijd Nigeria-Kameroen op het programma.

Opvallend is verder dat Congo-Kinshasa zijn eerste twee matchen won. In de selectie van het Centraal-Afrikaanse land zitten heel wat bekende namen: Fabrice N'Sakala, Chancel Mbemba, Neeskens Kebano, Paul-José Mpoku, Christian Kabananga,... Het is al van 1974 geleden dat het toenmalige Zaïre zich nog kon plaatsen voor een wereldkampioenschap. Stel je voor: België in een poule met Congo op het WK 2018...

Arne Blomme en Steve Van Herpe