Olympique Lyon probeert 4-1 goed te maken tegen Ajax: Lacazette als troef?

Ajax won de heenmatch vorige week met zware 4-1-cijfers. Zo'n voorsprong verdedigen in een tweeluik, en zeker Europees, normaal gesproken ben je dan in het voetbal geneigd te voorspellen dat de beslissing viel. De Franse sportkrant L'Equipe kwam uit op amper 10,6 procent kans op plaatsing voor Lyon, rekening houdend met de 123 voorgaande confrontaties in de Europabekers vanaf het seizoen 1970/71.

Bij een jong en wispelturig team als het Ajax van trainer Peter Bosz moet je die stelling toch behoorlijk nuanceren. Ondanks hun goede vormcurve en de overtuigende zege in de heenwedstrijd, slaagden de Amsterdammers er in om Europees met 4-1 onderuit te gaan bij FK Rostov, terwijl een geruststellende 2-0-voorsprong tegen Schalke 04 alsnog leidde tot veel gebibber en verlengingen in Gelsenkirchen.

Bovendien scoort Ol. Lyon makkelijk in zijn eigen prachtige Parc. Eerder dit seizoen haalde de ploeg van coach Bruno Génésio het met 4-2 van het sterke AS Roma, terwijl het AZ van oud-Anderlechttrainer John van den Brom met maar liefst 7-1 terug naar Alkmaar werd gestuurd.

Het grootste gevaar dreigt te komen van topspits Alexandre Lacazette (25), die na blessure in Nederland alleen in de slotfase van het duel meedeed. In zeven duels zit hij aan vier treffers, van zijn veertien doelpogingen waren er zeven op doel, twee ballen raakten de lat of de paal. Een gevaarlijk heerschap dus.

Maar net als hij lijkt Lyon vooral onvoorspelbaar: de ene keer sterk, dan weer wisselvallig. Eigenlijk is het een alles-of-nikselftal, met klasseaanvallers en een vaak kwetsbare verdediging. Dat was perfect zichtbaar in de Amsterdam Arena.

Opsteker

Op de drempel van zijn eerste Europese finale in 21 jaar, tegen Manchester United (of Celta Vigo) op 24 mei in Stockholm, is het opvallend hoezeer ze bij Ajax waken voor overdreven optimisme. Een beetje vreemd, want in Amsterdam regeert meestal de bluf.

Het Nederlandse clubvoetbal kan alvast een opsteker gebruiken, want de laatste jaren vielen er weinig hoeraverhalen te noteren. Bij het begin van zijn passage bij Ajax werd Peter Bosz omschreven als naïef en als voetbalromanticus te veel voorstander van de Hollandse School, nu is vooral sprake van iemand die het gedachtengoed van Johan Cruijff durft door te drukken. Na bergen kritiek, dan toch wat lof, de voormalige schoffelaar kan er best van genieten.