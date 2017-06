Onvoldoende bewijzen om aantijgingen corruptie bij FIFA hard te maken

De Amerikaanse rechter Michael Garcia geeft in zijn 430 pagina's tellende document een waslijst aan aantijgingen, maar formele bewijzen over fraude bij de toewijzing van het WK 2018 aan Rusland en het WK 2022 aan Qatar worden niet gegeven.

'Er zijn echter zoveel sterke aanwijzingen, voornamelijk met betrekking tot Qatar, dat je moeilijk een andere conclusie kan trekken', verklaarde Peter Rossberg, die als journalist voor het Duitse magazine Bild de hand wist te leggen op het rapport.

Twaalf leden van het Uitvoerend Comité (UC), onder wie Jack Warner en Michel D'Hooghe, werden na de onderzoeksresultaten van Garcia onderworpen aan een onderzoek van de Ethische Commissie. Kopstukken als toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter en voormalige FIFA-topman Franz Beckenbauer komen vrij ongeschonden uit het rapport.

'De toewijzingen van het WK 2018 en 2022 worden niet in twijfel getrokken. Maar de conclusies van het rapport werden gebruikt om het toewijzingsproces voor het WK 2026 te verbeteren. Dat zal correcter, ethischer en transparanter verlopen', reageerde de FIFA.

Onregelmatigheden bidprocedure Qatar

In zijn onderzoek van achttien maanden, dat in 2014 al rond was, sprak Garcia met 75 getuigen en betrokkenen. De 55-jarige Amerikaan ontdekte onregelmatigheden rond de bidprocedure van Qatar, maar pleitte niet om opnieuw te stemmen voor de toewijzing van het WK van 2022. De onafhankelijk onderzoekskamer onder leiding van Garcia adviseerde een maximumtermijn van acht jaar voor leden van het UC.

Bovendien wil Garcia een 'transparant rotatiesysteem' om gastlanden voor WK's aan te duiden en vraagt hij ook om een objectieve checklist van selectiecriteria. De FIFA zou volgens Garcia ook beter paal en perk stellen aan reisjes van UC-leden naar kandidaat-gastlanden, geschenken zouden meteen gemeld moeten worden en de whereabouts van adviseurs van bidcomités zouden in kaart gebracht moeten worden.

Ook pleit Garcia ervoor om voetbalprojecten niet te misbruiken. 'FIFA moet op alle niveaus de ethisch correcte ontwikkeling van voetbal blijven aanmoedigen. De projecten mogen niet gebruikt worden om het bidproces te beïnvloeden', klinkt het.

Ook Belgische baron Michel D'Hooghe onderzocht

Ook baron Michel D'Hooghe, voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, is onderzocht geweest door Michael Garcia. De Amerikaanse jurist wijdde in het dinsdag gepubliceerde onderzoeksrapport naar mogelijke omkoping bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 zestien pagina's aan de 71-jarige D'Hooghe.

Het was op basis van de bevindingen van Garcia, die zijn onderzoek naar omkoping voerde tussen 2012 en 2014, dat D'Hooghe op de rooster gelegd werd door de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond. Eind februari 2015 werd de ex-voorzitter van Club Brugge, de Belgische voetbalbond en profliga vrijgesproken.

Garcia ontdekte drie elementen die mogelijk op omkoping konden wijzen. Zo ontving D'Hooghe in april 2010, ruim 7 maanden voor de stemming, een schilderij van zijn 'goede vriend' Viacheslav Koloskov, een adviseur in dienst van het Russische organisatiecomité. Volgens D'Hooghe waren enkel zijn vrouw en een vertaler aanwezig op het lunchdiner waar het schilderij overhandigd werd. Garcia ontdekte echter dat de vertaler in werkelijkheid de toenmalige CEO van het Russische bidcomité was. 'Het is op zijn minst heel opmerkelijk te noemen dat Dr. D'Hooghe de aanwezigheid van de CEO nooit heeft vernoemd. Daar moest hij nochtans wel op de hoogte van zijn geweest, aangezien hij had toegegeven dat het Russische bid wel ter sprake was gekomen', schreef Garcia in zijn 430 pagina's tellende rapport.

Acht weken na de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar kreeg Pieter D'Hooghe, zoon van Michel, een job bij het sportmedische ziekenhuis Aspetar in Qatar. Scheepvaartbedrijf Lalemant zocht via Rik Rammant, zoon van D'Hooghes vertrouwenspersoon Luc Rammant, toenadering tot de Qatarese economie. De Ethische Onderzoekscommissie vond echter geen harde elementen die omkoping bewezen.