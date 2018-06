Onze Man in Rusland beantwoordt de lezersvragen: 'Ook Mertens en Carrasco kunnen de ban breken'

Hoe ver gaan de Rode Duivels geraken? (Jonas Van Quakebeke)

Peter T'Kint: 'Zelf denken ze de halve finales, en een paar zitten al met de finale in hun hoofd. Wat speeldag 1 van dit tornooi alvast leerde, is dat het niveauverschil op dit moment nog niet zo groot is. Wie minder talent heeft, koppelt dat aan veel enthousiasme en inzet.

'Het verleden leert dat zoiets op termijn - de wedstrijden volgen mekaar aan een intens ritme op - wel wegvalt. Oké, er zijn veel data beschikbaar, er zijn nog amper geheimen, maar uiteindelijk drijft talent wel boven. En op dat vlak zijn de Belgen geprivilegieerd.'

'Normaal brengt een kwartfinale een eerste groot land op hun pad. De theorie wilde vooraf dat het Brazilië of Duitsland zou zijn. Twee landen met heel veel ervaring in het winnen van dat soort duels. De praktijk leerde gisteren dat het zelfs voor hen niet evident is. Alles kan, al zal er straks wat geluk nodig zijn.'

'Dromen mag dus, realistisch blijven moet. Achterin is de spoeling heel dun. Deze selectie heeft talent én ervaring, maar dat is ook zo bij nog meer landen, en het talent is niet evenredig verdeeld over de posities.'

Wie van het elftal krijgt tegen Panama de meeste verantwoordelijkheid tijdens de wedstrijd? (Lieze De Vuyst)

Peter T'Kint: 'Voetbal op dit niveau is een teamsport, met gedeelde verantwoordelijkheden. Maar van sommige jongens verwacht je dat ze het verschil maken. Dé spelbepaler is ongetwijfeld Kevin De Bruyne. Hij is, zoals Roberto Martínez zegt, de playmaker, iemand die het tempo gaat bepalen, gaat signaleren wanneer er druk moet worden gezet. Maar de rol van Eden Hazard zal zeker niet minder zijn. Hij kan met een versnelling gaten trekken.'

'En het kan best dat een ander de verantwoordelijkheden opneemt. Zoals Sergio Agüero deed, toen Lionel Messi het liet afweten. Of Philippe Coutinho gisteren, omdat het met Neymar wat minder ging. Het kan dus best dat Dries Mertens de ban breekt, of Yannick Carrasco.'

Zijn de Rode Duivels verplicht om met een bepaald merk van schoenen te spelen en zijn er spelers die sponsorverplichtingen hebben waardoor ze dit niet kunnen volgen? (Harry Himschoot)

Peter T'Kint: 'Neen. Het dragen van de kledij is wél verplicht, de keuze van het schoeisel is vrij. Dat is altijd al zo geweest. Schoeisel is voor een voetballer zo persoonsgebonden. Hen verplichten om dit of dat merk te nemen zou zeer vervelend zijn.'

'Uiteraard verdienen de toppers er ontzettend veel geld mee, en valt dat niet meer te onderhandelen. Maar het is in het verleden ook nooit geprobeerd. Spelers die hun eigen kledingsponsor hebben, mogen die kleren dragen in hun vrije tijd, maar niet als ze met de delegatie op stap zijn.'

