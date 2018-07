Onze Man in Rusland beantwoordt lezersvragen: 'Staf heeft pop die zingt: we are the champions'

Welke Brazilianen zouden in de basis van de Rode Duivels staan? (Lieven Valcke, Koksijde)

Peter T'Kint: 'Een leuke denkoefening. Om te beginnen spelen de Brazilianen al in een 4-2-3-1, dat is anders dan de 3-4-3 van Roberto Martínez. Thibaut Courtois houden we, Alisson Becker is van hetzelfde niveau. Achterin blijven we op de flank bij Thomas Meunier, maar kunnen we op de linkerflank misschien beter uit de voeten met Marcelo, in plaats van Yannick Carrasco. Thiago Silva is rechtsvoetig, maar daar hebben we Toby Alderweireld. En wisselen we Vincent Kompany of Jan Vertonghen voor João Miranda? Neen.

Op het middenveld dan. Casemiro in plaats van Axel Witsel? Daar valt over te discussiëren. De Belgen zijn uitstekend op de counter, en daar speelt Casemiro bij Real ook zijn rol in. Ook in balverlies. Kevin De Bruyne wisselen we niet, zelfs niet voor Philippe Coutinho. Neymar voor Eden Hazard? Neen, sorry, doen we niet. Op rechts mag Willian wel in de ploeg, ten nadele van Dries Mertens. En voorin geen Gabriel Jesus bij de Rode Duivels, die jaagt hier nog steeds op zijn eerste goal. Dan zitten we met Romelu Lukaku beter.'

Hebben de Rode Duivels gelukbrengers bij zich in Rusland? (Benjamin Delhaye, Brussel)

'Van de spelers weten we het niet. Allicht hebben ze allemaal wel iets meegekregen bij vertrek van het thuisfront, maar nog niemand loste daar wat over. Bij de staf is er wel een gelukbrenger. Een pop die zingt: we are the champions. De materiaalmannen hebben die altijd bij zich. Zien of hun verhaal straks om even over elf (of iets voor twaalf, in geval van verlengingen of strafschoppen) nog opgaat.'