Onze Man in Rusland: 'De flow? Dat zou ik toch niet overschatten'

Zou het niet opportuun zijn om tegen Engeland met vier verdedigers te spelen? Voor onszelf in de eerste plaats, maar ook om de kritiek te counteren dat we maar één systeem beheersen? Het zou een goeie oefening zijn... (Emmanuel Delmeulle)

Peter T'Kint: 'Ik denk dat het zeer onverstandig zou zijn om af te stappen van een manier van spelen die de Rode Duivels al twee jaar succes oplevert. Afhankelijk van de wedstrijdomstandigheden kan je gerust bijsturen in balverlies - dat gebeurde ook na de rust tegen Panama - maar starten moet je altijd doen vanuit je filosofie. Zo zit het ook in het hoofd van Roberto Martínez. Daarvan nu afstappen, kan alleen voor verwarring zorgen bij de spelers.'

Wat opvalt - en al meermaals werd aangehaald - in commentaren en reacties rond de Belgische ploeg, is het feit dat het zo rustig is. Er zijn geen polemieken of rellen. Is dit ook niet mede te danken aan het feit dat Nainggolan niet werd geselecteerd? Stel dat die intussen al was gespot met een sigaret of een pint, het zou zo rustig niet zijn. Toch? (Cédric Demets)

Peter T'Kint: 'Radja Nainggolan was er twee jaar geleden ook bij, en ook toen was het rustig. Ik denk dat hij daar niet voor verantwoordelijk mag gehouden worden. Ik hoop dat hij toch een beetje kan genieten van dit tornooi, al zal de sportman in hem wel balen, maar dat de sfeer rustig is, heeft gewoon te maken met de aanpak van de huidige bondscoach en met het volwassen karakter van deze groep. Die is gefocust, vanuit de wetenschap dat dit een mooie kans is, en misschien wel de laatste.'

Vinden jullie dat het huidige systeem voldoende defensieve garanties biedt tegen sterkere tegenstanders of zou men dan beter voor een ander systeem kiezen? (Tim Vermeulen)

Peter T'Kint: 'Dat zal moeten blijken, maar anderzijds, zoals u in het blad deze week las: een systeem met vier verdedigers had in het verleden ook zijn tekortkomingen. En zoals Jan Vertonghen het stelde deze week op zijn persmoment: je kan in een 3-4-2-1 ook je blok lager stellen en verdedigender maken. Alles hangt af van de tegenstander. Tot dusver hoefde het niet.'

Bijna alle journalisten en voetbalanalisten vinden dat België moet spelen om tegen Engeland te winnen om de goede flow te behouden. Logisch zou ik zeggen. Maar hoe rijmen ze dat met hun verklaringen dat Martínez de licht gekwetsten, Hazard, Lukaku en Mertens, moet laten rusten en de drie spelers die een gele kaart achter hun naam hebben ook? Dat is méér dan een halve ploeg. Denken deze kenners dan ook dat deze halve reserveploeg tegen Engeland kan winnen? En wat met de goede flow indien deze ploeg logischerwijze verliest? (Gabriel Daniels)

Peter T'Kint: 'De meningen hierover liggen uit mekaar. Het debat is moeilijk, we waren dinsdag bij Frankrijk-Denemarken en als neutraal toeschouwer voel je je bekocht. Anderzijds: het eigenaardige van laatst te spelen, is dat je een beetje je loting kan oriënteren. Eigenlijk zou het fairder zijn als in deze fase alle reekswinnaars in één pot gaan en alle tweedes in een andere en vanavond wordt geloot. Daarop kan je zeggen dat dit unfair is, vanwege weinig voorbereidingstijd om voor de achtste finales je tegenstander te scouten - die beginnen al overmorgen - maar zo sluit je dit soort rekentoestanden wel uit. Nu is er zoiets als tornooimanagement, en kan je Brazilië proberen te vermijden. Tegen alle fair play in, dat geven ook wij toe. Gele kaarten schrappen na de eerste ronde zou ook helpen.'

'Of die kenners denken dat we met een halve ploeg kunnen winnen, dat geloof ik niet. De vraag is: willen we winnen? Willen we reizen, én Brazilië ontmoeten in de kwartfinale, of willen we uitrusten in de rand van Moskou en Brazilië tegenkomen in de finale? En flow, ach, de basisploeg speelt al twee jaar samen, die flow zou ik ook niet overschatten. Het is niet dat de ploeg pas recent vaste vorm kreeg, zoals bij andere landen. De Belgen kennen mekaar door en door.'