Onze man in Rusland: 'Nog geen Vermaelen en Kompany, en dat wordt stilaan zorgelijk'

Eerst het slechte nieuws: opnieuw geen Vermaelen en Kompany op training. Dat wordt stilaan zorgelijk, op drie dagen van de openingswedstrijd van de Belgen in Sotchi. Dat Kompany in het hotel zou blijven lag in de lijn van de verwachtingen. Het zou altijd krap worden, die eerste wedstrijd, en in het hotel word je beter verzorgd dan hier op het trainingscomplex, ook al oogt dat prachtig.

In niks herkennen we het nog na ons bezoek aan de installaties vorige winter. Toen lag de ingang er nog schabouwelijk bij, en lagen alleen de fundamenten van wat nu een mooi trainingscomplex is. Het enige wat voorlopig nog ontbreekt zijn grote schermen, om gesloten trainingen te kunnen houden. Morgen vertrekt de hele bende naar Sotchi, en tegen dat ze terug zijn, dinsdag, zou alles in orde moeten zijn.

In afwachting krijgt de pers tijdens de training zaalarrest, we mogen niet achter het doek piepen. Op zich niet erg, alleen: wie moet plassen, heeft pech. De mobiele toiletten liggen aan de overkant en zijn een uurtje of wat onbereikbaar. Maar we waren verwittigd...

Geen Vermaelen is een kans voor Boyata maandag én een streep door de rekening van Roberto Martínez die ten laatste zondag moet beslissen of hij Ciman - reserve - opvist en eentje van zijn vaste waarden laat vallen. Dat Vermaelen vorige week nog alles leek mee te doen, lijkt geen goed teken. Dat wijst op een terugval. Zorgelijk. Het zou dus best kunnen dat niet één maar twee centrale verdedigers out zijn voor het tornooi. Een medische update volgt.

Voor de rest alles oké hier. Het blijft een beetje avontuur, het rijden door de buitenwijken van de stad. Soms waan je je in de Landes, met al die bossen en zijn pijnbomen. Dan duikt plots vanuit het niets een prachtige Orthodoxe koepelkerk op, of rij je langs een mall in Amerikaanse stijl, met airco en moderne shopping inclusief een sjieke koffiebar genre Starbucks. Bizar land.

Soms lijkt dit land op zijn Amerikaans te willen leven

Gisteren, na de openingswedstrijd, reden we langs het Manhattan van Moskou. Moderne buildings, glazen torens, eentje zelfs in een bouwstijl à la Gaudí, maar dan wel in staal en glas, niet in de stenen van Barcelona. Soms lijkt dit land op zijn Amerikaans te willen leven, andere keren waan je je in Latijns-Amerika, waar huizen óók zijn omringd zoals hier met tralies en hekken, om dieven uit te sluiten.

Nog uit de oude doos is hun hang naar documenten en papieren. Drie collega's hebben op dag drie van hun verblijf nog steeds geen valies. Een paar waren in Zaventem achtergebleven, omdat het vliegtuig overladen was. Die zijn 's anderendaags terecht gekomen bij hun eigenaar. Drie vonden bij aankomst niet direct hun valies en dienden een claim in. De valiezen waren een paar uur later terecht. Ze staan er nog steeds. Brussels Airlines krijgt ze niet los, zonder fysiek bewijs van de claim. Pas vanochtend kregen de drie dat te horen.

Reizen, altijd een beetje avontuur.