Ook Premier Leaguelegende Le Tissier getuigt over pedofiele praktijken

Matt Le Tissier (48), een cultheld in het Britse voetbal en zopas nog verkozen in de top 25 die Sport/Voetbalmagazine samenstelde naar aanleiding van 25 jaar Premier League, gaf in een gesprek met de BBC te kennen dat hij in zijn jeugdjaren te maken kreeg met de in opspraak gekomen Bob Higgins. In jaren tachtig was hij jeugdcoach bij Southampton, de club waar Le Tissier zijn hele voetballoopbaan doorliep. Higgins is één van de voetbaltrainers die genoemd worden in het steeds groter wordende pedofiliedossier dat Engeland nu al meer dan een week in de ban houdt.

Dankzij getuigenissen van ex-voetballers Andy Woodward, Steve Walters, Chris Unsworth, Jason Dunford en Anthony Hughes over de mishandelingen van jeugdcoach Barry Bennell ging de bal aan het rollen en kwam eind november aan het licht dat er in Engeland gedurende de jaren tachtig en negentig (en wellicht ook nu nog) verscheidene gevallen van pedofilie in het jeugdvoetbal voorkwamen.

De Engelse en Welshe voetbalbond zijn ondertussen een onderzoek gestart. Dat iemand met het aanzien van Matt Le Tissier, meer dan vijftien jaar de sterkhouder van Southampton FC en tegenwoordig gewaardeerd voetbalanalist, nu eveneens getuigt over zulke traumatische ervaringen, geeft het hele dossier extra aandacht.

"Iedereen was naakt en werd op dat bed gegooid... voor een snelle massage... het was onaangenaam", vertelde Le Tissier dinsdag aan BBC. "Als je er nu als volwassene op terugkijkt, besef je dat het allemaal heel verkeerd was, maar als kind vraag je je gewoon af: is dit normaal? Het is walgelijk en allerminst normaal gedrag. Je hoort nu al die verhalen over naakte zeepmassages, over harige kontcompetities... en dan denk je terug aan vroeger en gaat er een lichtje branden: 'Wacht even, wat is er toen allemaal gebeurd?'"

"Uiteraard werd er onder de jongens over gepraat, maar dan eerder lacherig, en zo werd alles onder tafel geveegd. Maar nu, als volwassene, besef je dat het allerminst om te lachen was. Ik hoop dat de getuigenissen die nu publiek gemaakt worden ook anderen de moed geven om erover te praten."

In een latere tweet wilde Le Tissier wel nog iets rechtzetten na dat interview: "Voor de duidelijkheid: ik heb me nooit misbruikt gevoeld. Nog altijd niet. Dus heb alstublieft geen medelijden met mij, ik stel het wel. Ik gaf gewoon aan wat er gebeurd is."

For the record. Ive never felt like ive been abused. Still dont. Please dont feel sorry for me, im all good ?? just stated what happened -- Matt Le Tissier (@mattletiss7) 6 december 2016

Wordt ongetwijfeld vervolgd...