Ook Zenit kiest voor Italiaanse aanpak

Volgend seizoen strijden twee Italiaanse trainers om de landstitel in de Russische Premier League. Dit jaar won Massimo Carrera het kampioenschap met de populaire volksclub Spartak Moskou, straks krijgt hij voor de hoogste prijs een challenger uit eigen land. Bij Zenit wordt de Roemeen Mircea Lucescu al na één jaar bedankt voor bewezen diensten, na een teleurstellende derde plaats en tegenvallende Europese resultaten.

Met Roberto Mancini krijgt Zenit voor de tweede keer een Italiaanse trainer. Van 2010 tot 2014 voerde Luciano Spalletti, door Nicolas Lombaerts nog altijd de beste trainer genoemd met wie hij ooit werkte, Zenit naar twee titels en één bekerwinst.

Mancini (52) bleef als trainer het afgelopen seizoen aan de kant. Vorig seizoen kon hij zich niet vinden in de plannen van de nieuwe Chinese eigenaars van Internazionale, en stapte op nog voor het seizoen begon. Eerder trainde de voormalige buitenspeler die met Sampdoria en Lazio succesvol was Fiorentina, Lazio, Manchester City en Galatasaray.

De man achter Mancini's komst is de nieuwe voorzitter van Zenit, Sergej Fursenko, die na zeven jaar terugkeert naar zijn oude club. Fursenko was van 2005 tot 2010 achtereenvolgens CEO en voorzitter van Zenit, en de man die in 2007 Lombaerts aan de pers voorstelde, alvorens aan de slag te gaan bij de Russische federatie. In zijn zog keert ook Konstantin Sarsaniya terug, van 2006 tot 2010 sportief verantwoordelijke bij de club en nu opnieuw aan de slag als sportief directeur.

Half juni gaan de eersteklassers in Rusland al aan de slag, en het kampioenschap begint al half juli, met het oog op het WK dat over een jaar gehouden wordt.