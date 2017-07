Oostende-Marseille en Gent tegen de winnaar van Altach-Dinamo Brest in voorrondes Europa League

Gent is reekshoofd en ontwijkt daarom de sterkste tegenstanders. De Buffalo's speelden vorig jaar ook de voorrondes van de Europa League (EL) en schakelden daarin een Roemeense en een Macedonische club uit. Ze werden pas uit het toernooi gekegeld in de achtste finales door Racing Genk.

Om in de groepsfase van de EL ter geraken zal het dus eerst voorbij de winnaar van Altach (Oostenrijk) tegen Dinamo Brest (Wit-Rusland) moeten. In een eventuele volgende ronde ontwijkt de ploeg van Hein Vanhaezebrouck alweer de moeilijkste tegenstanders omdat het ook daarin reekshoofd is.

Europees debuut

Voor Oostende is het de eerste keer dat ze op het Europese toneel verschijnen. Olympique Marseille is dus de allereerste Europese tegenstander ooit van KVO, en het is meteen een grote club. De Kustboys werden afgelopen seizoen vierde in de competitie en hadden daarom nog barragewedstrijden nodig tegen Racing Genk, de winnaar van play-off 2. In 2013 speelde de club van voorzitter Marc Coucke zelfs nog in de tweede klasse.

Zware maar mooie loting: Marseille. Eerst op verplaatsing.

Heerlijke zeeslag op komst! ???????? ?? -- Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 juli 2017

Beide clubs spelen hun heenwedstrijd op donderdag 27 juli. De terugwedstrijd zal één week later doorgaan op drie augustus.

Zulte Waregem heeft door bekerwinst al een rechtstreeks ticket naar de groepsfase op zak. De fusieclub speelt zijn eerste groepswedstrijd op donderdag veertien september.