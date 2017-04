Op naar Barça-Real in Youth League?

Real Madrid - Benfica en FC Barcelona - RB Salzburg, dat zijn de halve finales in de Youth League, die op 21 april afgewerkt worden in het Zwitserse Nyon. Drie dagen later volgt daar dan de finale. De voorbije twee edities werden telkens gewonnen door Chelsea, maar omdat de Blues dit seizoen niet gekwalificeerd waren voor de Champions League bleef ook de jeugdploeg thuis.

De Youth League is een ideaal platform voor jonge talenten om zich in de gunst van de A-ploeg én van de voetballiefhebbers te spelen. Leroy Sané, Renato Sanches, Marcus Rashford, Kingsley Coman... allemaal staken ze een eerste keer de neus aan het venster in deze Europese beloftencompetitie. Ook nu weer is het uitkijken naar welke sterren van morgen zich kunnen profileren.

Zoals bij revelatie Salzburg (dat in de kwartfinales Atlético Madrid uitschakelde), waar veel draait rond de Oostenrijkse middenvelder Xaver Schlager, negentien jaar en door zijn trainers geroemd om zijn leiderskwaliteiten, uitstekende traptechniek en spelinzicht. Hij mocht dit seizoen ook al meedoen met de A-ploeg, onder meer in de Europa Leaguewedstrijd tegen Schalke 04.

Bij tegenstander FC Barcelona loopt een nog jongere groeibriljant rond: Jordi Mboula, genoemd als 'de nieuwe Thierry Henry'. De zeventienjarige Spanjaard met Congolese roots zorgde in deze Youth League voor een van de mooiste doelpunten tot nog toe, met een fantastische solo tegen Borussia Dortmund. Daarin kwamen zijn voornaamste kwaliteiten perfect tot uiting: snelheid en dribbelvaardigheid. Met zeven treffers is hij voorlopig tweede in de topschutterslijst van de Youth League, op één goal van Ajaxspits Kaj Sierhuis. Tegen Salzburg gaat hij op zoek naar de topschutterstitel, al kan die ook nog richting Mergim Berisha (7 goals) gaan, de Albanese goalgetter van de Oostenrijkse club.

FC Barcelona is de grote favoriet voor deze editie, al hoopt Real Madrid eindelijk ook eens te winnen nadat het in 2014 en 2016 telkens sneuvelde in de halve finales.