Op weg naar laagterecord rode kaarten?

Het minste aantal rode kaarten ooit op een WK (in een format van 64 wedstrijden) viel er in 2014 in Brazilië: slechts 10 stuks. Duiken we in Rusland daaronder? Met 0 in de eerste 11 wedstrijden is dat niet onrealistisch.

Het zou opvallend meer zijn dan het aantal uitsluitingen sinds de Wereldbeker in 1998, toen overgeschakeld werd van een toernooi van 52 naar 64 matchen, met 32 in plaats van 24 ploegen.

In Frankrijk moesten 22 spelers met rood van het veld. In Zuid-Korea en Japan 2002 waren dat er 17, in Duitsland 2006 28 - een record, onder meer door vier rode kaarten in Nederland-Portugal, en in Zuid-Afrika 2010 17.

Vier jaar, in Brazilië, later viel dat dus terug tot 10, qua percentage nog minder dan het WK in Mexico 1986 (8 rode kaarten op 52 duels). En al dan niet daaraan verbonden: op het WK van 2014 werd ook een recordaantal doelpunten gescoord: 171 stuks (2,67 per match), evenveel als in Frankrijk 1998.

Wordt die trend, qua uitsluitingen, in Rusland voortgezet? En is dat puur toeval? Of speelt de grote focus op de VAR mee, waardoor spelers/verdedigers voorzichtiger worden in de duels?

Onderzoek van de Leuvense universiteit wees nochtans al uit dat scheidsrechters geneigd zijn om een zwaardere straf te geven (rood in plaats van geel) na het zien van slow motionbeelden.

In de 11 voorbije wedstrijden werden er alvast niet opvallend meer gele kaarten getrokken: 2,9 per match.

Een tegenovergesteld beeld is er op het vlak van penalty's: al 6 stuks op 11 partijen, waarvan 2 toegekend na tussenkomst van de VAR.