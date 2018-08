Opgelet: voetballen is levensgevaarlijk

Als er al eens sportnieuws uit de Gazastrook de rest van de wereld bereikt, dan gaat het zelden over de sport of de prestaties van een sporter of een sportteam uit het Palestijnse gebied langs de Middellandse Zee zelf. Zo was er in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal het bericht van het afgelasten van de laatste voorbereidingswedstrijd van Argentinië dat de aandacht naar de sportbeleving in het geïsoleerde deel van de staat Palestina trok. Het betrof een vriendschappelijke interland tegen de Israëlische nationale voetbalploeg in Jeruzalem ter gelegenheid van de viering van de 70ste verjaardag van de staat Israël. Aan de basis van de uiteindelijke afgelasting lag een video-oproep van de Gazaanse voetballer Mohammed Khalil Obeid aan de Argentijnen en vooral aan hun ook in de Gazastrook razend populaire aanvoerder Lionel Messi om de match te boycotten uit solidariteit met de Palestijnen.

