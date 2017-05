Opnieuw drama in apotheose Eredivisie?

Alsof de titel al verloren was voor Feyenoord, zo liet de sfeer onder de supporters in Rotterdam na de schokkende 3-0-nederlaag bij stadsgenoot Excelsior vorige zondag zich het best omschrijven. In de binnenstad kwam het zelfs tot rellen. Er werd met flessen, fietsen en stenen gegooid naar de politie, die ingreep om de rust te herstellen.

Bij winst was Feyenoord zondag voor het eerst sinds 1999 nog eens kampioen van Nederland geworden, maar dat draaide uit op een anticlimax. Door de nederlaag ziet de koploper aartsrivaal Ajax weer naderen tot op één punt. De Amsterdammers hadden in eigen huis geen enkele moeite met Go Ahead Eagles: 4-0.

Maar Feyenoord krijgt dus een tweede en ultieme kans. Het moet op de laatste speeldag (zondag 14.30 uur) in de eigen Kuip winnen van Heracles Almelo, of hopen dat Ajax niet wint op bezoek bij Willem II. Het is ook best mogelijk dat het doelsaldo nog doorslaggevend wordt, dat is nu 59-54 in het voordeel van Feyenoord.

Verspeeld

Feyenoord heeft dus zijn lot in eigen handen, maar beseft ook dat het nog alle hens aan dek is. De Ajacieden weten immers als geen ander dat ze nog alle reden hebben om in hun kansen op een nieuwe titel te geloven, want vorig seizoen waren zij het die op de laatste speeldag de koppositie nog uit handen gaven. Na 33 speeldagen had Ajax evenveel punten als PSV (81), maar een beter doelsaldo. Het moest dus gewoon winnen bij De Graafschap, maar bleef ondanks een vroege voorsprong steken op een 1-1 gelijkspel. PSV daarentegen maakte geen fout, het won met 3-1 bij PEC Zwolle en behaalde zijn tweede titel op rij, de 23ste in de clubgeschiedenis.

Negen jaar eerder had ook AZ zich in extremis de kaas van het brood laten eten door PSV. In wat een van de spannendste titeldebatten van het voorbije decennium in Europa was, telden AZ, Ajax en PSV voor aanvang van de 33e speeldag elk 72 punten, maar had de club uit Alkmaar veruit het meest gunstige doelsaldo, +53 tegenover +47 en +46 voor respectievelijk de Amsterdammers en de Eindhovenaars.

Maar ook AZ kon de stress niet de baas en ging kopje onder tegen... jawel, Excelsior (2-3). Uiteindelijk won PSV de titel dankzij een ruime overwinning tegen Vitesse (5-1) en de onvoldoende 2-0-overwinning van Ajax bij Willem II.

Play-offs?

Het gebeurde overigens in de afgelopen tien seizoenen maar liefst vijf keer dat de Eredivisie pas op de laatste speeldag beslist werd, waarvan reeds twee keer dus met een dramatische ontknoping.

Hoewel onze noorderburen dus blijkbaar niet te klagen hebben over de spanning van de competitie, liggen er in de Eredivisie momenteel plannen op tafel om de competitie te hervormen. Een van de denkpistes is een inkrimping van 18 naar 16 clubs, met play-offs voor de titel en de Europese plaatsen, naar Belgisch voorbeeld dus. Onder anderen ex-speler Marco van Basten, nu actief bij de Wereldvoetbalbond FIFA, kantte zich al tegen dat voorstel. Hij voelt meer voor een BeneLiga.

Lees ook: 'Waarom Anderlecht - Feyenoord nog niet voor morgen is'