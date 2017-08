Oranje: Dick Advocaat rekent op eergevoel

Sinds Dick Advocaat en rechterhand Ruud Gullit begin mei de touwtjes in handen namen bij Nederland, is stelregel nummer één: het resultaat is ondergeschikt aan alles. De 5-0-WK-kwalificatieopener tegen het bescheiden Luxemburg was een mooie opsteker. Nu komen de richtinggevende interlands tegen Frankrijk, Bulgarije én Zweden eraan. Het heilige doel voor de 69-jarige jobhopper is nog eens een eindtoernooi meemaken, en wel in Rusland, waar hij zelf zo lang werkzaam was.

Een eenvoudige klus wordt dat alleszins niet, leert een blik op de tussenstand in groep A. Na zes duels prijken Zweden en Frankrijk op kop, met elk dertien punten, gevolgd door Nederland (tien) en Bulgarije (negen). De eerste stek geeft automatisch recht op een WK-ticket, de tweede plaats betekent barrage. Ondanks de (vorm- en matchritme-)problemen van het duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé en de langdurige blessure van Dimitri Payet weigert de Franse bondscoach Didier Deschamps nog altijd Real Madridaanvaller Karim Benzema op te roepen. Hopelijk breekt het hem niet zuur op.

De intenties van Advocaat zijn ondertussen duidelijk: spelers moeten revanche op zichzelf willen nemen. De hiërarchie werd hersteld via de inschakeling van bepalende pijlers als Wesley Sneijder, Robin van Persie en Arjen Robben. Verder wordt nadrukkelijk in de richting gekeken van Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman. Een stevig stukje zelfreflectie werd hen opgedrongen, ook Memphis Depay kreeg vanaf het eerste moment een spiegel voorgehouden: sneller spelen aan de bal en teamgericht denken, zo luidde de opgave voor de Lyonprof. Advocaat pakte zijn spelers dus individueel aan en neemt de touwtjes strak in handen. Er wordt alles aan gedaan om elk spoor van twijfel of afleiding uit de groep te nemen.