Overzicht: zo spannend wordt de titelstrijd in Europese topcompetities

Premier League: Chelsea op zijn hoede

In de Premier League lijkt Chelsea op de titel af te stevenen, maar na een onverwachte nederlaag vorig weekend thuis tegen Crystal Palace lopen Thibaut Courtois en Eden Hazard best niet op de feiten vooruit. Zeven punten voorsprong met nog acht matchen te gaan, is een mooie bonus, maar met uitwedstrijden tegen Manchester United en Everton in het verschiet, is Chelsea best op zijn hoede.

Onderaan beschikken Sunderland en Middlesbrough over de slechtste papieren. Swansea staat een plaatsje hoger, maar het verschil met de andere ploegen is klein. De kloof tussen Swansea en Southampton, dat de 9e plaats bekleedt, bedraagt slechts negen punten.

Primera División: klassieke tweestrijd

In Spanje wordt het naar goede gewoonte opnieuw een tweestrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona. Real heeft twee punten bonus en heeft nog een inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo te goed. Veel zal afhangen van de clásico op 23 april in Santiago Bernabéu.

In de kelder van het klassement lijkt Osasuna, dat slechts twee keer kon winnen dit seizoen, gedoemd tot degradatie. Verder zullen ook Sporting Gijón en Granada in de overige acht wedstrijden aan een inhaalbeweging moeten beginnen als ze ook volgend jaar op het hoogste niveau willen meestrijden.

Bundesliga: oppermachtig Bayern

In Duitsland is het al een tijdje duidelijk dat Bayern München zijn vijfde titel op rij zal pakken. Zeker nu de motor van het verbazende RB Leipzig toch wat is beginnen sputteren de laatste weken.

Onderin het klassement mag Darmstadt 98 zich alvast opmaken voor de tweede Bundesliga. Met veertien punten achterstand met nog zeven wedstrijden te gaan, lijkt degradatie onafwendbaar. Ook FC Ingolstadt 04, dat tien punten hoger gerangschikt staat, zal nog een remonte moeten inzetten, wil het nog nacompetitie spelen.

Serie A: uitkijken naar 14 mei

De Serie A gaat voor de eerste keer sinds lang een spannende finale in. Met nog acht wedstrijden te gaan is het verschil tussen Juventus en AS Roma slechts zes punten. Op 14 mei ontvangt Roma de Oude Dame nog.

Onderin lijkt het lot bezegeld voor Pescara, Crotone en Palermo. Alleen Empoli, dat vijf punten voorsprong heeft, maar al zeven wedstrijden op rij verloor, zou nog in de problemen kunnen komen.

Ligue 1: Monaco op weg naar stunt

Monaco lijkt dit jaar voor de verrassing te zorgen door het almachtige PSG af te houden, maar ook het verbazende Nice is zeker nog niet afgeschreven. Als Monaco zijn goeie vorm aanhoudt, kan het op 13 mei voor eigen publiek kampioen worden tegen Lille.

Onderin het klassement is nog niets beslist. Momenteel zitten Bastia en Lorient in de slechtste papieren.

Eredivisie: Rotterdamse titelstress

Feyenoord leek op weg naar zijn eerste titel in achttien jaar, maar na de nederlaag van vorig weekend in de klassieker tegen Ajax zag het zijn voorsprong slinken tot drie punten. In tegenstelling tot Feyenoord is Ajax wel nog actief in de Europa League. Niet evident in volle titelstrijd.

Roda JC staat momenteel op de enige degradatieplaats, maar strijdt met twee punten achterstand op ADO en Go Ahead Eagles nog volop voor een plaatsje in de nacompetitie.