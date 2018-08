Pakt Klopp dankzij Braziliaanse revolutie eerste prijs met Liverpool?

De duurste zomertransfer van de Reds is Alisson Becker, de 25-jarige doelman van de Braziliaanse nationale ploeg, die werd overgenomen van AS Roma. Alisson levert Roma zonder bonussen 62,5 miljoen euro en mét een mogelijke 73 miljoen op (het tienvoudige van wat de ploeg aan het Braziliaanse SC Internacional betaalde). Dat maakt hem meteen tot duurste doelman aller tijden. Het vorige record stond op naam van Gianluigi Buffon, voor wie Juventus aan Parma in 2001 53 miljoen euro overmaakte. De tot dusver duurste doelman in de Premier League is de nummer twee van Brazilië Ederson, die vorig jaar voor 40 miljoen euro van Benfica naar Manchester City verhuisde en nu haast een buur is van Alisson.

Topaankoop Alisson Becker is niet de enige Braziliaan bij de Reds. Roberto Firmino (26) ontwikkelde zich vorig seizoen tot dé centrumspits en nieuw op het middenveld is Fabinho (24), overgenomen van Monaco. Inzetbaar als rechtsachter maar vooral sterk als verdedigende middenvelder. De drie Brazilianen in de as van de Reds brengen kracht, techniek en ervaring, ondanks hun relatief jeugdige leeftijd.

Opgeleid door Paulínia, in de staat São Paulo, verhuisde Fabinho in 2011 naar Fluminense FC, Rio de Janeiro. Daar werd hij letterlijk een buurman van Deco, in de nadagen van zijn carrière nog Portugees international. Deco zag wel wat in Fabinho, en werd zijn raadgever, hij maakt nu nog deel uit van diens entourage.

Niet toevallig werd Portugal, Rio Ave, Fabinho's volgende bestemming, al zou hij nooit voor die ploeg spelen. De Portugezen leenden hem vrijwel onmiddellijk uit aan Real Castilla, de B-ploeg van Real Madrid. Met de A-ploeg had hij er amper contact. Soms mocht hij meetrainen, en nu en dan eens meespelen in niet-officiële duels, maar José Mourinho, in die dagen trainer bij Real, kende hij hooguit van af en toe eens kruisen en een vluchtige 'goeiedag'. Het waren zijn eerste maanden als prof, een echt contract bij de Koninklijke zat er nooit in.

In het tweede seizoen leende Rio Ave hem uit aan Monaco. Daar brak Fabinho wél door. Hij zou er drie jaar spelen en steeds belangrijker worden, kampioen ook. Eerst als rechtsachter, daarna kwam hij er op het middenveld terecht. Toen vorige zomer zijn ploegmaats Tiemoué Bakayoko (Chelsea), Bernardo Silva en Benjamin Mendy (beiden Manchester City) naar Engeland trokken, leek het, omwille van zijn fysieke kwaliteiten, maar een kwestie van tijd of Fabinho zou volgen. Al die tijd hielden ze immers contact met mekaar, en dat het hen alle drie goed verging, droeg bij tot zijn wens om het op een dag ook eens te proberen.

Het was Roberto Firmino die hem dit voorjaar op de hoogte bracht van het feit dat Jürgen Klopp hem volgde. Toen de belangstelling concreet werd, vertelde Firmino hem nog wat meer, over het klimaat in Engeland, het leven in de havenstad en de trainingsfaciliteiten van Liverpool. Heel even polste Manchester United ook bij Monaco maar tot een echt bod kwam het nooit. Op het WK was Fabinho er niet bij, hij haalde de definitieve selectie van Tite niet. Allicht volgt dat nu.

