Panenka: 'Ik wist al twee maanden van tevoren dat ik zo ging trappen'

Eind dit jaar wordt Antonin Panenka 70. Het Franse maandblad SoFoot ging de Tsjechische oud-international opzoeken in Kunice, een klein dorpje in de buurt van Praag. Panenka verwierf wereldfaam in de finale van het EK in 1976.

Die wedstrijd, met als tegenstander het West-Duitsland van onder meer Franz Beckenbauer, Sepp Maier en Uli Hoeness, was uitgedraaid op een 2-2-gelijkspel. Een strafschoppenreeks moest de winnaar aanduiden. Bij een 4-3-stand voor het toenmalige Tsjechoslovakije miste Hoeness zijn penalty.

De volgende strafschopnemer was Antonin Panenka. Schoot hij de bal binnen, dan was Tsjechoslovakije Europees kampioen. Wat hij vervolgens deed, was nooit vertoond. Terwijl Sepp Maier naar links dook, plaatste Panenka de bal met een stift in het midden van het doel. De 'Panenka' was geboren.

Meer dan veertig jaar later komt de Tsjech terug op dat legendarische moment. 'Eerlijk gezegd wist ik al twee maanden van tevoren dat ik die strafschop zo zou trappen, mocht ik de kans krijgen. Natuurlijk had ik er toen nog geen idee van dat dat in de finale zou gebeuren, maar toen we aan de penaltyreeks begonnen, wist ik het. Ik was er bijna zeker van dat ik ging scoren omdat de Duitse keeper nog nooit een training van Bohemians ( zijn toenmalige club, nvdr) had bijgewoond', lacht hij.

Gek of genie

Na de match was er in de media veel te doen over de penalty. Panenka: ' Pelé zei: "Als je een strafschop zo trapt, moet je ofwel een genie zijn ofwel een gek." Nu, ik beschouw mezelf niet als een gek, dus trek maar uw conclusies. ( lacht)

"Mijn doel was altijd om voor de mensen te spelen. Ik wilde hen gelukkig maken. Toen ik in Oostenrijk voetbalde, maakte ik ook een atypische goal die zelfs verkozen werd tot het mooiste doelpunt van de laatste veertig jaar. Speciale dingen doen, dat is altijd mijn speelstijl geweest.'

Sepp Maier verklaarde na de finale dat Panenka de regels van het voetbal niet gerespecteerd had en dus had 'valsgespeeld'. Het zijn de woorden van een voor het leven getraumatiseerde keeper.

'Panenka wuift dat verwijt weg: 'Ik heb dat gehoord, maar spijtig genoeg heeft hij me lange tijd niet willen ontmoeten. Dat was de fout van de Duitse media, die na die penalty de spot dreven met hem. Twintig jaar geleden is hij eens naar Praag gekomen, hebben we wat gegolft en een paar biertjes gedronken. Toen had hij het toch verteerd en had hij me vergeven. Per slot van rekening had ik er ook geen slechte bedoelingen mee.'