Paolo Maldini: 'Verdedigers zoals wij vroeger waren, worden nu niet meer gemaakt'

Paolo Maldini (48) voetbalde in totaal 25 jaar voor AC Milan. De charismatische linksachter stond op het veld toen de Rossoneri voor de laatste keer de Champions League wonnen. In 2007 was hij de kapitein van de ploeg die het met 2-1 haalde van Liverpool. Twee jaar later, op zijn 40e, hing hij zijn schoenen aan de haak.

Ondertussen is er veel veranderd, zegt hij in het Spaanse maandblad Panenka. 'In 2007 hadden we een ploeg van echte mannen, van spelers die, ondanks hun leeftijd, een hoog niveau hadden. Daarna bereidde de ploeg zich niet voor op de generatiewissel die zich opdrong, en voorzitter Berlusconi investeerde steeds minder geld. Ex-spelers waren ook niet meer welkom... En dat zijn nu net degenen die de waarden van de club kunnen overbrengen op de jongeren. Laat ons zeggen dat de magie op die manier verloren ging.'

Nederige spelers en kampioenen

Voor Maldini is het geheim van het succes van het toenmalige AC Milan eenvoudig te verklaren: 'Het belangrijkste voor een trainer is om in je kern nederige spelers te hebben en kampioenen. Als je die hebt, is de helft van het werk al gedaan. Wij hadden een basis van Italiaanse spelers met een heel sterk karakter, die de weg toonden aan de vele buitenlanders die in die jaren bij de club kwamen.'

Hij maakte deel uit van een legendarische defensieve linie, met Franco Baresi, Alessandro Costacurta en Mauro Tassotti. Van Baresi erfde hij de kapiteinsband.

'De eerste jaren was ik stil en verlegen, maar eigenlijk was hij nog erger op dat vlak. Op het veld gaf hij wel het voorbeeld, met een ongeziene moed... Verdedigers zoals wij toen waren, die worden nu niet meer gemaakt. Omdat de manier van spelen en de rol van de defensie veranderd is. Backs zijn nu bijna flankaanvallers, en centrale verdedigers lijken meer op middenvelders. Mogelijk is dat beter voor het spektakel, want iedereen wil voetballen en de bal laten rondgaan, maar misschien is het ook overdreven. Zelfs ploegen uit de Champions League lijken me soms defensief geen orde op zaken te hebben. En voor mij is de verdediging de basis. Als ik vandaag een team zou trainen, zou dat het eerste zijn wat ik doe: een sterk defensief systeem op poten zetten.'

Chinese overname

De Chinese overname van AC Milan leek hem uiteindelijk de beste oplossing. 'Het was al drie jaar geleden dat de club zich nog eens had kunnen plaatsen voor Europees voetbal. En hoe meer tijd er voorbijgaat, hoe meer investeringen er nodig zijn om de club terug op het niveau te brengen dat ze vroeger had.'