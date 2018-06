Parma staat op uit de doden

Nooit eerder steeg een ploeg in één ruk van de Serie D, de Italiaanse vierde klasse, naar de Serie A. De promotie kreeg wel pas in de laatste minuut van de competitie gestalte. Frosinone, dat na kampioen Empoli uitzicht had op de tweede plaats die recht geeft op rechtstreekse promotie, bleef op een gelijkspel steken, terwijl Parma uit bij La Spezia won en zichzelf verbaasde. Twee maanden eerder stond het immers nog negende in de rangschikking.

De allergelukkigste op het veld was de 40-jarige verdediger Alessandro Lucarelli die nu waarschijnlijk stopt, na wat zijn tiende seizoen met Parma was. Hij maakte de val mee, en het failliet in het voorjaar van 2015, maar verkoos te blijven en zorgde voor een stuk geschiedenis, samen met de 36-jarige aanvaller Emanuele Calaiò. Die bracht voor de tweede keer als speler een ploeg van derde naar eerste, nadat hij dat ook al eens met Napoli flikte.

Na het failliet namen zeven plaatselijke ondernemers de club over voor een doorstart met een veredeld junioresteam plus Lucarelli, onder leiding van een aantal oude gloriën van Parma, zoals oud-trainer Nevio Scala, die sportief directeur werd, en coach Luigi Apolloni, ex-ploegmaat van Georges Grün uit de eerste bloeiperiode in eerste klasse. Halfweg het tweede seizoen werd Apolloni opgevolgd door Roberto D'Aversa, die voor de twee volgende promoties zorgde en op zijn 42e debuteert in de hoogste klasse. Na de tweede promotie nam een Chinese groep zestig procent van de aandelen over van de club die tussen 1990 en 2015 liefst 24 jaar in eerste klasse voetbalde (alleen in 2008-09 vertoefde het even in tweede). In die periode won het drie Europabekers (1993, 1995 en 1999) en drie keer de Italiaanse beker (1992, 1999 en 2002).