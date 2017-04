Patosi duikt weer op bij ... Glenn Verbauwhede

Ayanda Patosi, sinds de zomer van 2011 spelend voor Sporting Lokeren en na dit seizoen einde contract, is al een dikke maand onvindbaar voor zijn werkgever. Tijdens de vorige interlandbreak reisde de 24-jarige middenvelder naar zijn thuisland Zuid-Afrika om er enkele administratieve zaken te regelen. Maar Patosi keerde niet meer terug en reageert ook op geen enkele oproep vanuit Lokeren. Ook niet op die van zijn makelaar Sergiy Serebrennikov.

Een vreemde demarche, aangezien hij net weer in de gunst was geraakt van de Lokerse technische staf. Nadat de Zuid-Afrikaan een half seizoen lang naar de B-kern verwezen werd (ook de spelersgroep was zijn gebrek aan discipline beu), mocht hij in de laatste match van de reguliere competitie tegen Charleroi plots weer in de basis starten. In play-off 2 zou Patosi zichzelf in de etalage kunnen plaatsen.

Ook Willy Reynders, TD bij Lokeren, staat voor een raadsel. 'Hij was net op de weg terug naar boven. Sinds de komst van Rúnar Kristinsson verrichtte Patosi veel arbeid, verloor hij kilo's, verbeterde zijn vetpercentage en toonde hij goede wil bij de beloftenwedstrijden. Dat hij op deze manier weer zijn eigen ruiten ingooit, is zeer triest.'

'Sportief gezien interesseert het ons niet meer', gaat Reynders verder. 'Hij was toch einde contract. Maar juridisch kan dit uiteraard niet, we zullen de nodige stappen zetten. Die jongen is zeer beïnvloedbaar. Ik sluit ook niet uit dat er hem in Zuid-Afrika van alles in het oor gefluisterd werd.'

In de Zuid-Afrikaanse media is de naam van Patosi ondertussen wel weer opgedoken en wordt hij gelinkt aan ... Glenn Verbauwhede. Die zette vorig jaar bij de Zuid-Afrikaanse topklasser Maritzburg United een punt achter zijn carrière en presenteert zich nu als makelaar van de Lokerenmiddenvelder. Tegenover nieuwssite Soccer Laduma vertelt de Belgische ex-doelman dat Patosi naar Zuid-Afrika terugkeerde omdat een van zijn ouders ziek werd. 'Toen hij dat nieuws hoorde, panikeerde hij', aldus Verbauwhede. 'Hij had het professioneler kunnen aanpakken door beter te communiceren met Lokeren, maar ik ga de plooien proberen glad te strijken.' Patosi wordt nu in Zuid-Afrika gelinkt aan Mamelodi Sundowns, een ex-club van Verbauwhede daar.