Patrick Vieira verruilt New York voor Nice

'Ik kon gewoon geen nee zeggen, ook al was het moeilijk om New York en de City Group te verlaten', zo luidde het bij de in Senegal geboren Fransman, net voor hij aan de Côte d'Azur een driejarig contract tekende. Vieira sloot in 2011 zijn spelerscarrière af in Engeland en werd vervolgens jeugdcoach en begeleider van de tweede ploeg bij Manchester City. Maar begin 2016 trok de 107-voudig Frans international naar de Amerikaanse hoofdstad, als debuterend hoofdcoach.

Met de bedoeling om ooit terug te keren als opvolger van Pep Guardiola? Het antwoord zullen we dus nooit kennen, want na amper tweeënhalf jaar verruilt Vieira New York voor Nice. 'Ik werd verleid door hun project', verklaarde de man die in 1998 wereldkampioen werd en twee jaar later de Europese titel veroverde. 'Alles in Nice is aanwezig om succesvol te worden.'

Net na zijn aanstelling nam de oud-speler van AS Cannes, AC Milan, Arsenal (driemaal kampioen), Juventus, Inter (drie keer titel) en Manchester City de tijd om even kort te spreken met clubtopschutter Mario Balotelli. De Italiaanse international, ondertussen 27, is na dit seizoen transfervrij maar zal naar verwachting een speerpunt vormen in het tactische concept van de nieuwe hoofdcoach. 'Over zijn toekomst hadden we het nog niet', beweerde Vieira in de Franse pers. 'Ik wenste hem vooral een prettige vakantie. En ik gaf Mario mee dat we elkaar op 2 juli terug zien. We moeten een hoop zaken opnemen, want daarvoor nemen we straks onze tijd.'

Ondertussen is ook zijn opvolger bij de MLS-club bekend, want New York City komt in handen van Domènec Torrent. Een totaal onbekende naam voor velen, maar de 55-jarige Spanjaard was sinds 2007 bij respectievelijk de B-ploeg van Barcelona, de A-kern van Barça, Bayern München en vanaf 2016 de vaste assistent van Guardiola. Torrent krijgt een team in handen dat na vijftien competitieduels tweede staat in de Amerikaanse competitie.