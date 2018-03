Paul Put al na twee maanden weg bij Kenia

Assistent-bondscoach Stanley Okumbi neemt voorlopig over.

Onze 61-jarige landgenoot was nog maar sinds medio november aan de slag in Kenia. De Keniaanse bond haalt 'persoonlijke redenen' aan als reden voor het ontslag.

Put, in België enigszins verbrand door de gokaffaire rond Zheyun Ye, was er aan zijn vierde uitdaging als bondscoach bezig. Naast Gambia (2008-2011) en Burkina Faso (2012-2015) coachte hij ook korte tijd Jordanië (2015-2016). Met Burkina Faso bereikte Put de grootste triomf in zijn carrière. Put leidde het land in 2013 naar de finale van de Afrika Cup, die met 1-0 verloren werd van Nigeria.

In België was Put onder meer coach van Verbroedering Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Sporting Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006).