Paulo Dybala blijft trouw aan Juventus

Paulo Dybala werd de jongste weken gelinkt aan onder andere Chelsea, Real Madrid en Barcelona, maar verbindt zijn lot aan Juventus. De Argentijnse aanvaller zette zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract tot eind 2022, zo bevestigt de Italiaanse landskampioen en bekerwinnaar op zijn website.

'Ik wil alleen maar slagen in alles wat ik doe en ik weet dat Juventus de perfecte plaats is om te zijn als je wil winnen', aldus Dybala.

Doelpuntenmachine

De ster van de 23-jarige Dybala, dinsdag nog twee keer aan het kanon tegen FC Barcelona (3-0) in de kwartfinales van de Champions League, schiet als een komeet de hoogte in - hij wordt door sommigen ook de 'nieuwe Messi' genoemd.

Juventus nam hem in de zomer van 2015 over van Palermo voor 32 miljoen euro plus bonussen. 'La Joya' tekende toen een vijfjarig contract, nu doet hij daar nog twee seizoenen bij.

De doelpuntenteller van Dybala bij de 'Oude Dame' staat intussen al op 39. In zijn eerste seizoen maakte hij 23 doelpunten en won hij de titel, de beker en de Italiaanse Supercup. Dit jaar staat zijn teller bij de Bianconeri op 16 treffers in alle competities.

Bekijk zijn zestien goals dit seizoen