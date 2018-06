Peru heeft meer kans op wereldtitel dan België, berekent Gracenote

Uit die simulatie, op basis van de Elo-puntentelling, blijkt dat de Rode Duivels slechts vier procent kans hebben om op 15 juli in Moskou met de Wereldbeker te zwaaien, net als Engeland overigens.

Finale Brazilië - Spanje

Gracenote schuift Brazilië naar voor als favoriet, met 21 procent kans op de wereldtitel. Ook bij de meeste bookmakers geldt de Seleçao als topfavoriet.

Op de tweede plaats volgt Spanje met 10 procent, gevolgd door titelverdediger Duitsland en Argentinië (allebei 8 procent). Frankrijk (6 procent) vervolledigt de top vijf.

Tegelijk stelt Gracenote dat er 50 procent kans is dat de nieuwe wereldkampioen geen van de landen is die sinds 1970 alle WK's wonnen, namelijk Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland of Spanje - Italië is er niet bij.

Peru en Colombia

Potentiële verrassingen in Moskou zijn volgens Gracenote Colombia en Peru. Zij worden respectievelijk 77 en 68 procent kans toegedicht om de 1/8e finales te bereiken, respectievelijk 43 en 39 procent kans om de kwartfinales te bereiken en respectievelijk 21 en 22 procent kans om de halve finales te bereiken. Zelfs hun kansen om wereldkampioen te worden, voor beiden 5 procent, blijken uit de simulaties groter dan die van België.

Poulefase

Wat de kansen in de poulefase betreft, zijn in groep G België en Engeland allebei favoriet om door te stoten naar de knock-outfase. Beide landen hebben daarvoor 71 procent kans, ruim meer dan Tunesië (32 procent) en Panama (26 procent).

In die achtste finales nemen de troepen van Roberto Martinez het, als de statistieken het bij het rechte eind hebben, op tegen Colombia (77 procent) of Polen (50 procent). Senegal (45 procent) en Japan (29 procent) zouden groep H niet overleven.

In de andere poules schat Gracenote de kans op groepswinst het hoogst in voor Uruguay (poule A, 77 procent), Spanje (B, 76 procent), Frankrijk (C, 69 procent), Argentinië (D, 82 procent), Brazilië (E, 90 procent) en Duitsland (F, 79 procent).

Euro 2016

De bevindingen van Gracenote betekent niet dat de Belgische supporters al moeten wanhopen. Twee jaar geleden voorspelde het statistiekenbureau dat de Rode Duivels de EK-finale zouden verliezen van Frankrijk. Les Bleus haalden wel de finale, maar verloren die zelf van Portugal.

Lees meer over de werkwijze van Gracenote