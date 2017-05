Piet De Visser: 'Youri Tielemans staat in mijn scoutboekje'

Ajax speelt woensdag de finale van de Europa League. Is het Nederlandse voetbal aan een wederopstanding bezig?

PIET DE VISSER: Ik denk van wel. Het is al enige tijd geleden dat Nederland de voetbalvisie van Johan Cruiff bracht. Hij was de grootmeester, ook als coach. Hij zag het allemaal. Ajax speelt aanvallend en attractief voetbal met pressing. Er wordt veel op techniek getraind.

Peter Bosz verricht aardig werk bij Ajax. De heenwedstrijd in de halve finale tegen Olympique Lyon was een bijzonder kijkstuk.

DE VISSER: Hij is een trainer die Cruijff steeds hoog in zijn vaandel heeft gedragen. Hij heeft altijd gepoogd om Cruijffs werkwijze in zijn trainingen en in zijn team te integreren.

Ik heb die wedstrijd zelf gezien. Als oud-trainer - ik ben 36 jaar trainer geweest - en scout heb ik er van genoten. Die jongens van Ajax speelden met een drive en een passie, met een techniek en met hoge druk. Daar stonden de Fransen dan, want Lyon is een goede ploeg. Dat is een opsteker voor het hele Nederlandse voetbal, niet alleen voor Ajax.

Het is een jong elftal met spelers als Kasper Dolberg, Bertrand Traore en Matthijs de Ligt. Die onervarenheid werd Ajax bijna fataal in de terugwedstrijd.

DE VISSER: Er speelden jongens van zeventien jaar mee. Je kan dat een keer opbrengen, maar geen twee keer. Gelukkig is Ajax er doorgekomen, maar het liep bijna mis door hun jeugdigheid.

De finale is één enkele wedstrijd en daarin heeft Ajax alle kansen. Zij kunnen alles geven in een wedstrijd, zoals tegen Lyon. Dat was een topwedstrijd met een mindere terugwedstrijd. Dat was ook het geval tegen Schalke 04. Als Ajax zijn eigen spel kan spelen, maakt het een goede kans.

Manchester United is de tegenstander in Stockholm.

DE VISSER: Ajax is een jeugdige ploeg. Dat kan voor jeugdig en sprankelend voetbal met nieuwe ideeën zorgen. Maar José Mourinho is een uitgekookte coach.

Ik ken Mourinho goed. Hij kan een ploeg klaarstomen, niet om mooi te voetballen maar om te winnen. Hij is een winnaar. Mourinho gaat zijn ploeg voorbereiden om het spel van Ajax te verstoren en toe te slaan. Het zijn twee aparte stijlen en dat zal een mooie finale opleveren. Ajax moet het hoofd koel houden en niet meegaan in de strijd van Manchester, maar het eigen spel spelen. Ik reken op de techniek en snelheid van Ajax om te scoren en dan wordt het moeilijk voor Manchester United.

Delen Nederland moet zichzelf blijven. Wij zijn een klein maar creatief volk.

Mocht Ajax Manchester United kloppen dan zou dat een opsteker zijn voor het Nederlandse voetbal.

DE VISSER: Het is al jaren niet meer gebeurd. Iedereen heeft Nederland afgeschreven. Ajax, PSV en Feyenoord zouden nooit meer een Europabeker winnen, maar dat kan nu veranderen. Het zou voor alle clubs en het Nederlandse elftal een opsteker zijn. Je krijgt er een kick van. Andere clubs kunnen ervan leren en terug op techniek gaan trainen met aanvallend voetbal.

Nederland heeft een tijd geneigd naar fysiek trainen en harder spelen. Nederland moet zichzelf blijven. Wij zijn een klein maar creatief volk. Nederland heeft altijd onder water gestaan, maar met onze creativiteit hebben we het land vrijgemaakt, dijken gebouwd en zandbanken gemaakt. Vroeger was Nederland altijd creatief. Ajax kan de ogen openen van de clubs en van de KNVB, die ook het de fysieke aspect benadrukte, om het Nederlandse spel terug te brengen.

Nederland is te ver van Cruijffs visie afgedwaald de laatste jaren?

DE VISSER: Absoluut. Nederlandse trainers zijn medeverantwoordelijk. Zij zijn teveel gaan geloven in teamtraining en het rond spelen van de bal, maar dat is niet aantrekkelijk. Jonge spelers hebben gedaan met trainen om één uur en openen dan hun computer of zitten op Facebook. Zo ontwikkel je geen goede voetballers. Trainers moeten wakker worden. Zij hebben angst om te verliezen. England en Duitsland waren fysiek sterker en dus dachten ze dat we ook fysiek sterker moesten worden. Het is juist Duitsland dat onze techniek heeft overgenomen. Het is de omgekeerde wereld. Ik wil terug en met Ajax gaat dat gebeuren. Duitsland heeft het aanvallend voetbal met loopvermogen, techniek en veel creativiteit afgekeken van Nederland.

Is dit besef er in het Nederlandse voetbalmilieu?

DE VISSER: Ik roep alleen in de woestijn - als een enkeling iets zegt, luistert er niemand. Ik ben 82. 'Ouwe doos' zegt men dan. Nee, ik ben een nieuwe doos. Ik wil aanvallend voetbal.

Is Dick Advocaat dan de juiste man voor dit zwalpend Oranje?

DE VISSER: Hij is een terechte keuze. Er was niet veel keuze! Ik zou zelf voor een Duitse trainer gekozen hebben. Een Jürgen Klinsmann.

Delen Ik heb Advocaat gezegd dat België een fantastische ploeg had en dan is hij plots vertrokken. Ik heb het idee dat te veel mensen van de Belgische voetbalbond zich wilden moeien.

Jorge Sampaoli zou ik ook bijzonder graag bij het Nederlands elftal zien. Ik heb hem vaak aan het werk gezien bij de nationale ploeg van Chili. Wat een geweldige trainer! Hij heeft de ideeën van Cruijff. Dat wil ik zien. Sampoali is een coach voor de lange termijn. Hij is bezeten door voetbal. Hij speelt harmonicavoetbal - terugkomen, opkomen, terugkomen en opkomen. Alles schuift in elkaar en dat is zo mooi om naar te kijken. Hij is een discipel van Cruijff, maar op de korte termijn kan Dick Advocaat met zijn enthousiasme en met zijn gebetenheid iets teweegbrengen. Wij moeten punten pakken. Nederland staat achter.

Is die gebetenheid wel voldoende om het Oranje naar het WK te loodsen?

DE VISSER:Daar gaat hij voor! Op de korte termijn moet hij gewoon drie wedstrijden winnen en dat kan.

Bij de Nederlandse voetbalbond rommelt het erg de laatste tijd.

DE VISSER: Met Louis van Gaal ging het goed. We werden derde op het WK in Brazilië, maar daarna is het misgegaan in de voorbereidingen. De leiding van de KNVB is momenteel zoekende naar leidinggevende mensen. Dat moet snel veranderen. Je kan de korte termijn plannen met Advocaat en de lange termijn met een type als Sampaoli.

Advocaat coachte België maar dat werd geen succes.

DE VISSER: Dat heeft me verbaasd. Ik heb Advocaat gezegd dat België een fantastische ploeg had en dan is hij plots vertrokken. Ik heb het idee dat te veel mensen van de Belgische voetbalbond zich wilden moeien. Advocaat wil altijd alles in eigen handen hebben, want anders is hij weg.

Sampaoli gaat overigens Argentinië coachen.

DE VISSER: Ik verwacht er veel van. Argentinië heeft de laatste jaren geen goede coaches gehad. Er was altijd onrust in de ploeg en geen duidelijke stijl. Sampoali gaat een team bouwen rond Lionel Messi. Hij propageert het voetbal van Barcelona. Het is aan hem om Messi in de ploeg te integreren. Argentinië heeft talent genoeg, maar hij moet spelers vinden die rond Messi kunnen spelen. Messi is nog altijd toonaangevend.

In België is Roberto Martínez de nieuwe bondscoach. Hij volgde Marc Wilmots op na een teleurstellend EK.

DE VISSER: Ik heb vier Belgische talenten - Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku - naar Chelsea gehaald, allemaal geweldige spelers, maar ook bij Tottenham staan er twee, drie spelers in. Je kan ze maar blijven opnoemen. Zij hebben een coach nodig die een totale baas is en geen inmenging duldt. Martínez kan dat. Ik bewonderde hem in Spanje en bij Everton. Hij speelde goed voetbal en is gepassioneerd. Hij denkt na over het spel. Martínez praat met zijn staf over voetbal. Hij stimuleert zijn spelers.

België blijft problemen hebben tegen ploegen die laag in blok staan. Er is weinig balcirculatie dan. Dat bleek ook tegen Griekenland.

DE VISSER: De spelers doen het nochtans wel bij de clubs. Martinez moet dat erin prenten. Eden Hazard moet spelen zoals hij bij Chelsea speelt. Hij wordt omringd door Diego Costa en David Luiz. Dat zijn ankerpunten. De Belgen zijn te bescheiden. Ze laten zich de kaas van het brood eten. Martínez moet het spel van de buitenlandse spelers inslijpen in de ploeg. Dat winnend karakter moet hij er ook in brengen - het moeten en willen winnen. Dat zie ik te weinig.

Delen Talent maak je niet, het wordt geboren. Je kan enkel een speler beter maken.

België heeft Nederland altijd benijd als voetballand. Dat is nu anders. Hoe verklaar je die explosie van Belgisch talent?

DE VISSER: Voetbal is een golfbeweging. Nederland heeft een periode met Cruijff, Piet Keizer en Willem van Hanegem gehad. Daarna was het even minder, maar dan volgde de lichting met Clarence Seedorf, Ruud Gullit en Marco van Basten. België heeft die enorme golf van talent de laatste jaren gehad. Dat is ook een beetje geluk. Talent maak je niet, het wordt geboren. Je kan enkel een speler beter maken.

Youri Tielemans is een van die talenten.

DE VISSER: Hij staat in mijn scoutingboekje. Hij is een groot talent.

Is er vandaag vaker het gevaar dat spelers te vroeg de eigen voetbalcultuur verlaten?

DE VISSER: Je kan dat op twee manieren opvatten. De ene speler zakt weg en de andere krijgt juist een drive door naar het buitenland te gaan. Nathan Aké kwam op zijn zestiende bij Chelsea. Iedereen zei dat hij gek was, maar hij wilde dat. Hij kreeg die drive en hij is vandaag zeer prominent aanwezig in de selectie van Chelsea. De speler, die het niet aankan, verzuipt. Jeffrey Bruma ging van Feyenoord ook vroeg naar Chelsea en kreeg een opleiding die iets extra bijbrengt. Memphis Depay is veel te vroeg van PSV naar Manchester United gegaan. Dat was te hoog gegrepen. Hij ging te vroeg naar een topcompetitie. Hij heeft nu de goede keuze gemaakt met Olympique Lyon. Dat is een stap lager, maar nu kan hij weer opklimmen.

U scout voor Chelsea. De Premier League was aan zijn 25ste editie toe dit seizoen. Is het de beste competitie ter wereld?

DE VISSER: Ik volg alle competities - in Colombia, Brazilië, Argentinië, in Afrika, in Europa. Het is alvast de aantrekkelijkste en spannendste competitie. Het is altijd volle bak gaan. In Engeland kan je niet even uitrusten en de bal naar de keeper spelen. Je zou worden uitgefloten. Het is steevast vol gas! Het is ook de zwaarste competitie. In Italië en Spanje nemen de ploegen een rustpauze door de bal rond te spelen. Dat is onmogelijk in England.

Delen Guardiola probeert een fantastisch spel te spelen bij City, maar de spelers kunnen zijn visie niet volgen.

In de Champions League ging het behoorlijk mis voor de Engelse clubs.

DE VISSER: Dat is het gevolg van de zwaarte van de Premier League. De clubs spelen 38 wedstrijden en dan nog de Engelse beker, de League Cup en heel wat promotiewedstrijden. Zij spelen altijd de meeste wedstrijden op het scherp van de snee. In de Champions League worden ze kapot gespeeld.

Monaco speelde City inderdaad weg. Heeft Pep Guardiola meer tijd nodig bij Manchester City?

DE VISSER: Daar lijkt het op. Hij probeert een fantastisch spel te spelen bij City, maar de spelers kunnen zijn visie niet volgen. City gaat doorselecteren. City heeft Guardiola aangesteld om het spel van Barcelona te spelen. Het tiki-taka, maar dat gaat niet met deze spelers, ook al train je er dan nog zoveel op. Hij gaat andere spelers zoeken.

Antonio Conte kreeg bij Chelsea ook niet al de spelers die hij wilde.

DE VISSER: Conte is een crack. Hij weet alles over voetbal. Hij was een grote voetballer. Hij begeleidt spelers, maakt ze beter en geeft ze om de oren als ze het niet goed doen. Hij geeft de spelers ook wel een klopje op de schouder voor de waardering en het vertrouwen. Zijn trainingen zijn buitengewoon. Chelsea neemt nooit rustperiodes in zijn spel. Conte past het systeem aan zijn spelers aan. Volgend jaar wordt het zwaarder voor Conte want dan speelt Chelsea in de Champions League. Chelsea gaat de selectie misschien uitbreiden en dan zal hij meer mogelijkheden hebben.

Heeft David Luiz je verbaast in de centrale rol achteraan?

DE VISSER: Ik heb hem gescout toen hij nog een spillebeen was bij Vitoria in Brazilië. Hij speelde daar ook wel eens in die rol. Hij heeft de controle over de verdediging. Hij is de leider. Conte heeft dat goed gezien. Hij dekt goed door en hij coacht de twee andere mandekkers, maar Luiz heeft dat altijd in hem gehad.

Ten slotte. U liftte naar het WK 1958 in Zweden, u was als eerste scout op het tornooi van Toulon. Wat beklijft u zo aan het voetbal?

DE VISSER: Ik kom uit een boerenfamilie uit Zeeland. Niemand was geïnteresseerd in sport. Ik was als kleine jongen al bezeten. Ik liep achter de bal aan. 'Wat ga jij nou doen, Pietje?' zeiden mijn ouders. Ik zat op de christelijke school en ik voetbalde op zondag. Ik had een doelpunt gescoord en dat stond in het krantje. Ik, zo trots als ik maar kon zijn, naar school, maar ik werd naar huis gestuurd: ik had gezondigd, want op zondag mocht je niet voetballen.

Ik ben al meer dan 25 jaar international scout. Ik blijf even verliefd op het spel, met mijn vele medische mankementen, mijn vijf bypasses en ik heb ook nog altijd kanker. Gelukkig heb ik goede dokters. Maar zonder voetbal zou het voor mij moeilijk zijn. Voetbal haalt mij er steeds weer bovenop.