Platini: 'Ik heb moeite om de transfer van Ronaldo te begrijpen'

De Franse sportkrant L'Equipe wilde al tijdens het WK met Michel Platini spreken, maar Platoche weigerde dat, kwestie van de Franse nationale ploeg, die het WK won, alle aandacht te gunnen. Vorige week wou hij dan toch praten. Maar alleen over voetbal, wat hem het meest na aan het hart ligt.

Ondanks de eindzege van Les Bleus toonde Platini zich niet enthousiast over de kwaliteit van het spel: 'Een van de mooiste wedstrijden die ik de voorbije jaren gezien heb, was Barcelona-Santos, 4-0 in de finale van de wereldbeker voor clubs in 2011. Bij de rust was het al 3-0 en ik ben toen opgestaan om te applaudisseren. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Nochtans heb ik al heel wat mooie matchen gezien in die 63 jaar. Wat mij betreft heb je het totaalvoetbal gehad van Johan Cruijff en dat van Pep Guardiola, de zoon van Cruijff...

'Voor het voetbal van Frankrijk in Rusland ben ik niet opgestaan, neen. Ik vond het geen geweldig wereldkampioenschap, verre van. Qua spelkwaliteit staat de Champions League boven het WK. Maar dat maakt dan weer andere gevoelens los, nationalistische en patriottistische. Het gevoel tot een land te behoren. Toen de Franse nationale ploeg won, voelde ik dus een grote trots... En ze heeft gewonnen omdat ze de compleetste was. De andere ploegen hadden sterke en zwakke punten, terwijl Frankrijk op alle posities goeie voetballers had.'

Op individueel vlak zegt de grootste Franse speler aller tijden dat hij gecharmeerd is door Kylian Mbappé, al nuanceert hij dat meteen: 'Mbappé heeft zeer veel talent, maar dat maakt hem nog geen Pelé, die drie WK's gewonnen heeft... Hij doet me meer denken aan de Neymar van tien jaar geleden, die ook zo snel was in zijn tijd bij Santos. Op zijn leeftijd was ik amper het straatvoetbal ontgroeid, terwijl hij er al tien jaar in een opleidingscentrum heeft opzitten... Hij is het prototype van de moderne voetballer: fysiek in orde, terwijl hij nog maar een tiener is, en ook snel. In die categorie staat Ousmane Dembélé trouwens niet veel lager.'

Wat Juventus betreft, de club van zijn hart, was Platoche erg verbaasd over de komst van Cristiano Ronaldo. 'Het is raar dat hij op zijn 33e Real Madrid verlaat, waarmee hij net drie keer op rij de Champions League heeft gewonnen, om een nieuw avontuur te beginnen. Toen ik 32 was, wilden veel clubs me aantrekken, maar ik was moe. Hij duidelijk niet... Maar is het Juve dat hem gecontacteerd heeft, of is het zijn manager Jorge Mendes die mijn oude club heeft gecontacteerd? Ik heb moeite om die transfer te begrijpen.'