Pochettino: het geheime wapen van een jeugdig Engeland

Eric Dier (24), Dele Alli (22) en Harry Kane (24) zijn drie van de bepalende spelers van nu en voor de toekomst bij Engeland. Niet toevallig speelt het trio onder Mauricio Pochettino, die door Engels bondscoach Gareth Southgate wordt omschreven als 'het geheime wapen' van de Engelsen.

In een competitie waarin er bijna geen ontsnappen is aan het kortetermijndenken, is de Argentijn de prettige uitzondering. De manager van Tottenham heeft wél volop aandacht voor het grootbrengen van talent en is zo uitgegroeid tot de hofleverancier van The Three Lions.

In oktober 2017 is het zelfs zo dat na het debuut van Harry Winks vijftien van de laatste dertig debutanten onder Pochettino hebben gewerkt. Het tekent de waarde die de Zuid-Amerikaan heeft voor het Engelse voetbal, maar de afhankelijkheid van hem onderstreept tegelijkertijd het grote probleem. Hoe krijgt talent uit eigen kweek nog de kans als zelfs de mindere Premier Leagueclubs in staat zijn een breedteaankoop van meer dan tien miljoen euro te doen?

Als coach van de Engelse U21 zag Southgate al het ene na het andere talent een pad naar de top van de Premier League zoeken. In die periode waren Dier, Kane en Alli helemaal niet de meest belovende spelers. Kane was vaak reserve bij de nationale jeugdploeg, de bij Sporting Lissabon grootgebrachte Dier werd slechts af en toe in de selectie opgenomen en de bij MK Dons opgeleide Alli kwam zelfs maar tot twee optredens voor de U21, pas nadat hij door Tottenham voor nog geen zeven miljoen euro was gekocht. Zij kregen alleen wél kansen in de Premier League en grepen die ook met beide handen, terwijl andere jeugdinternationals achterbleven.

Pochettino wijt het gebrek aan ontwikkeling bij veel andere clubs aan de financiële weelde. 'In Frankrijk, Spanje, Duitsland, Portugal, Argentinië en Brazilië overleven clubs door het verkopen van zeventien-, achttien- of negentienjarige talenten nadat ze die hebben laten spelen. Hier moet je, zoals wij, een beetje gek zijn om jonge spelers zelf groot te willen brengen', laat hij optekenen tijdens een persconferentie. Pochettino haalt daarin het Manchester United van Sir Alex Ferguson aan als zijn grote voorbeeld.

Flexibel

Engeland is tactisch steeds flexibeler en schakelt onder Southgate ogenschijnlijk moeiteloos tussen systemen. Een 4-2-3-1-formatie à la het Spurs van Pochettino is tegen de zwakkere landen de meest waarschijnlijke keuze. Het biedt beslissende spelers als Kane en Alli vastigheid en Raheem Sterling kan zo op zijn favoriete positie van rechtsbuiten uit de voeten.

Het Engelse team is een mix van Man City en Spurs, met vleugjes Man Utd, Liverpool en Chelsea

Sinds het binnenhalen van het WK-ticket spelen de Engelsen echter steevast met drie centrumverdedigers, waarbij wingbacks over de flanken aanvallen. Zoals het Chelsea van Antonio Conte. De invloeden van topmanagers zijn direct zichtbaar. Zo is loopwonder Kyle Walker veelzijdiger geworden na een jaar onder Pep Guardiola en is er van achteruit voetballend vermogen met John Stones, ook een van de belangrijke opbouwers bij The Citizens. Het Engelse team is een mix van Man City en Spurs, met vleugjes Man Utd, Liverpool en Chelsea.

Kijkend naar het verschil tussen de topploegen in de Premier League en het nationale team wordt het grote manco van The Three Lions echter al snel duidelijk. David Silva, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Mesut Özil en Cesc Fàbregas zijn in de competitie de spelmakers die openingen vinden die voor anderen onzichtbaar zijn. Southgate beschikt niet over zo'n type dat in staat is tegen een teruggetrokken tegenstander een medespeler met een steekpass vrij voor de keeper te zetten.

Adam Lallana past wellicht nog het best bij die profielschets. Maar de Liverpoolmiddenvelder heeft op persoonlijk vlak een mislukt seizoen achter de rug door aanhoudend blessureleed. Bij afwezigheid van Lallana is het de meer defensieve Jordan Henderson die in de rol van spelmaker lopers Alli en Sterling moet bedienen.

Bas van den Hoven