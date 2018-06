Pogba: 'Men wil dat ik de patron word, maar ik krijg de sleutels er niet bij'

Paul Pogba over...

... zijn imago:

'Er zijn er die me arrogant vinden, dat ik de dingen niet serieus genoeg neem, dat ik te veel op de sociale media zit, dat ik me niet genoeg bezighoud met voetbal en te veel met sponsors. En anderen vinden Paul Pogba best wel cool, ze vinden dat hij goed werkt, dat hij ook plezier maakt, dat hij graag lacht, dat hij niet verandert, dat hij zegt wat hij denkt en dat hij doet wat nodig is. Veel mensen zijn trots op wie ik ben en waar ik voor sta. Als ze me in het echt tegenkomen, zijn ze altijd verrast en zeggen ze dat ik echt een aardige jongen ben. Voor de buitenwereld kom ik zo niet over en daardoor denken ze dat ik een arrogante vedette ben die op hen neerkijkt. Het is best wel grappig. Ik ben eigenlijk gewoon mezelf. Degenen die me niet kennen, laten zich leiden door wat ze zien.'

... de kritiek bij Manchester United:

'Ik ben 25 jaar. Ik heb vier jaar bij Juventus gespeeld. Ik speelde en we wonnen. Met Manchester hebben we ook al prijzen gewonnen, heb ik betere statistieken, maar word ik meer bekritiseerd. Het hangt dus van het team af. Wanneer de ploeg niet draait, lukt het als speler ook niet en word je daarop afgerekend. Als de ploeg wél draait, lukt het individueel ook beter. Ik stagneer niet. Ik denk dat ik vooruitgang boek en nog meer vooruitgang kan boeken. Maar ik word met een vergrootglas bekeken. Alles hangt van mij af. Maar voetbal draait niet rond één speler die alles bepaalt.'

... zijn statuut bij de Franse nationale ploeg:

'Ik kan rechts spelen, links en door het centrum. Ik voel me comfortabel op al die posities, maar het is niet dat ik voortdurend op mijn sterktes word uitgespeeld. Het is alsof ze me zeggen: "Ik wil dat je de patron wordt", maar men mij niet de sleutels van het elftal geeft. Alsof je een huis krijgt, maar geen sleutels erbij. Bepaalde zaken liggen niet in mijn handen, maar zijn in handen van het team. Als ik dan niet beslissend ben, heb ik zogezegd geen goede wedstrijd gespeeld. Ik word niet beoordeeld als een middenvelder. Ik speel op de 8. Ik scoor doelpunten. Anderen op mijn positie scoren niet, zijn niet beslissend, maar ik zou minder goed zijn dan zij... Dus waarop word ik dan beoordeeld? Op mijn positie? Mijn beslissende passes? Op mijn spel? Mijn dribbels? Als de trainer vandaag tegen me zegt: 'je speelt als verdedigende middenvelder', wat moet ik dan doen? Luister ik dan naar de media of naar de trainer? Ik heb niet alles in handen. Paul moet beslissender zijn... Ik doe dingen die andere middenvelders niet doen, maar zij worden anders beoordeeld. Voor hen volstaat het om ballen te recupereren en het middenveld te controleren, maar ik word vergeleken met spelmakers, met aanvallers... Ik ben een 8 en moet zo worden beoordeeld. Als ik meer kan doen, doe ik meer en dan is dat des te beter voor het team. Maar ik ben niet degene die de ploeg opstelt en er zijn dingen die ik gewoon niet kán doen.'

Thomas Simon