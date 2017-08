Premier League gaat stemmen over vroeger afsluiten transferperiode

Volgens de Britse openbare omroep BBC zal er op 7 september in Londen een stemming plaatsvinden onder de verantwoordelijken van de Premier Leagueteams. Als veertien van de twintig clubs akkoord gaan, wordt de nieuwe maatregel goedgekeurd. Transfers vanuit de Premier League naar het buitenland, zouden in dat scenario wel nog kunnen na de openingsspeeldag.

De huidige transfermarkt sluit (net zoals in België en andere Europese landen) op 31 augustus of meteen daarna, als die dag in een weekend valt. Maar dan is de competitie al enkele weken bezig. Onder meer Liverpoolcoach Jürgen Klopp is erg te vinden voor de nieuwe maatregel. Hij doet momenteel geen beroep op zijn goudhaantje Philippe Coutinho omdat die het hof wordt gemaakt door FC Barcelona. Officieel speelt de Braziliaan niet door een rugblessure maar hij zou zelf om een transfer hebben verzocht. Anderzijds tracht Liverpool al een tijdje de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk (Southampton) aan te trekken. 'Een vroegere transferdeadline zou ons dit seizoen flink geholpen hebben', vertelde Klopp. 'Uiteindelijk getuigt het van gezond verstand dat wanneer het seizoen begint, het samenstellen van de kern voorbij is.' Over een mogelijke aanpassing van de wintertransferperiode in januari zou niet worden onderhandeld.