Premier League: Lukaku leidt top tien van duurste zomertransfers

De meeste actieve big spenders tot nu toe zijn zonder twijfel de twee clubs uit Manchester. Het City van Pep Guardiola klokt voorlopig af op 240 miljoen euro. Waarbij het opvalt dat de Catalaanse coach vooral inzette op versterking van zijn defensieve compartiment. Danilo (Real Madrid), Mendy (Monaco) en Walker (Tottenham) moeten als vleugelbacks het tactische plaatje vervolmaken. In doel mag de gecontesteerde Claudio Bravo concurrentie verwachten van de jonge Braziliaan Ederson, weggeplukt bij Benfica. Voorin krijgt David Silva concurrentie van een naamgenoot: Bernardo Silva, vorig seizoen draaischijf bij het ophefmakende AS Monaco.

José Mourinho haalde met Rode Duivel Lukaku zijn slag thuis als vervanger voor Zlatan Ibrahimovic. De bonkige Belg is tot dusver dé zomertransfer in de Premier League. Met een totaal van 164 miljoen euro aan inkomende transfers is United na City de ploeg die het tweede meest uitgaf tot nog toe. Naast Matic werd ook voor de minder bekende en jonge Zweed Victor Lindelöf flink wat geld neergeteld: 35 miljoen euro.

Delen Tottenham zet volop in op continuïteit en gaf tot nog toe... nul euro (!) uit aan inkomende transfers.

De tweede duurste transfer van deze zomer in Engeland is Alvaro Morata. De Spanjaard stond al lang op het verlanglijstje van Chelseacoach Antonio Conte. Morata moet Diego Costa doen vergeten. Verder moet Bakayoko het vertrek van de Servische box-to-box Matic opvangen bij de regerende landskampioen. Met ook nog 35 miljoen euro voor flankverdediger Antonio Rüdiger van AS Roma spendeerde Chelsea tot dusver 140 miljoen euro.

Twee andere titelchallengers, Arsenal en Liverpool, hielden hun uitgaven eerder bescheiden. Elk investeerde zwaar in één topper. Arsenal viste met Lacazette (53 miljoen euro) nog maar eens in de Franse vijver, de goalgetter moet voorin de strijd aangaan met Olivier Giroud. Jurgen Klopp versterkte Liverpool met dribbelkont Mohamed Salah, die jaar geleden al even in de Premier League aan de slag bij Chelsea. Kostprijs: 42 miljoen euro.

Maar de meest opvallende vaststelling bij het spendeergedrag van de Engelse topclubs valt bij Tottenham Hotspur te rapen. De vice-kampioen zet volop in op continuïteit en gaf tot nog toe... nul euro (!) uit aan inkomende transfers. Het verloor nochtans sterkhouder Kyle Walker aan Man City, er mag dus verwacht worden dat de Spurs in de laatste weken van de zomermercato nog in actie zullen schieten. Maar of er de komende twee weken nog een club Manchester City van de troon zal stoten als big spender? De prestatiedruk ligt komend seizoen duidelijk in Manchester.