Profvoetballer Usain Bolt: tussen hype en droom

De laatste weken duiken de koppen steeds weer op in de media: 'Usain Bolt blijft het proberen als profvoetballer' of: ' Usain Bolt kan contract tekenen bij profclub'. Is dat écht zijn ultieme droom? Of is het een mediastunt? De Volkskrant doet een poging om 'Usain Bolt de profvoetballer' te ontleden.

In maart was Bolt te gast bij Borussia Dortmund, in mei bij het Noorse Strømsgodset IF. De sponsor van die clubs is Puma. Net als van Bolt. Die lijkt zich nu in Australië echter te voegen bij de Central Coast Mariners, die de ex-atleet een contract wil aanbieden. Niet omdat hij zo'n geweldige voetballer is. Bolt werd al na zeventien minuten gewisseld in een oefenduel van Strømsgodset en Borussiacoach Peter Stöger zei dat Bolt 'nog veel werk te verrichten heeft', wil hij slagen als profvoetballer. Zijn komst bij de Mariners heeft dan ook een ander doel. Het contract zou gefinancierd kunnen worden door een fonds dat publiciteit voor de A-league moet creëren, zo valt te lezen in De Volkskrant. Uit dat potje werden eerder Dwight Yorke en Alessandro Del Piero al gehaald.

Hoe zit het dan met Bolts voetbalkwaliteiten? De Volkskrant legt de link naar de documentaire van Cristiano Ronaldo met het tussenkopje 'Snelheid is niet genoeg'. Hoewel Bolt zichzelf niet als een sobere back ziet, maar de ambitie een veel scorende aanvaller te worden, lijkt die droom ijdele hoop. Jarenlang trainde hij zijn lange lichaam in een rechte lijn te lopen. Een voorbeeld: Ronaldo sprintte eens samen met de Spaanse sprinter Angel Rodríguez. Beiden liepen een rechte sprint en een zizagsprint over dertig meter. Op het rechte stuk was Rodríguez drie-tiende seconde sneller, maar op het zigzagparcours bleek Ronaldo een halve seconde sneller.

Wat Bolt dan ontbeert? Ronaldo handelt volgens de wetenschappers in de documentaire op het veld grotendeels onbewust; hij weet zelfs raak te schieten of koppen als het licht in het testlaboratorium kort na een voorzet wordt uitgezet. Ronaldo vaart op intuïtie, die door duizenden trainingsuren op het voetbalveld is ontwikkeld. Voor Bolt is het te laat om zich dat soort vaardigheden eigen te maken, zelfs op een lager niveau. Hij heeft zijn cruciale jonge jaren immers besteed aan het verfijnen van zijn superieure sprinttechniek. De grammatica van de sprint is in zijn brein geëtst, schrijft de Volkskrant. De grammatica van het voetbal zal altijd een worsteling blijven.

Maar aandacht heeft zijn 'voetbalcarrière' hem en Puma in elk geval al wél opgeleverd.