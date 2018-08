PSG: Parijs kleurt een beetje Duits

Het hing al een tijdje in de lucht, maar uiteindelijk werd het nieuws bekendgemaakt op 14 mei van dit jaar, iets over 17 uur. In een perscommuniqué kondigde PSG de naam aan van zijn volgende trainer: Thomas Tuchel. Na Carlo Ancelotti, Laurent Blanc en Unai Emery wordt de Duitser al de vierde coach die door de Qatari wordt aangesteld sinds die in 2011 de teugels van de Franse club in handen namen. Ook al circuleerde zijn naam al een tijdje, zijn aanstelling mag toch ergens een verrassing heten. In tegenstelling tot zijn voorgangers kan Tuchel niet bogen op een groot palmares: zijn cv vermeldt slechts één Duitse beker, in 2017 behaald met Borussia Dortmund. Maar door de Duitser aan te werven haalde PSG wel iets anders binnen dan een glorieus verleden: de man uit Krumbach is in de eerste plaats een tacticus, een intellectueel die hoog oploopt met discipline en die zich met alle beslissingen moeit, sportieve en andere.

