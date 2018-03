PSG versus Real: 'Voor dit soort wedstrijden is Neymar gehaald'

Daniel Riolo is een van de meest gevreesde en tegelijkertijd gewaardeerde voetbalanalisten in Frankrijk. Auteur van verschillende boeken, waaronder L' histoire de Paris Saint-Germain, fervent blogger en opiniemaker met een eigen programma op RMC Radio, maar bovenal kenner van alles wat PSG betreft. Hoe evalueert hij de eerste zes maanden van Neymar in Parijs?

'Van bij de eerste wedstrijden toonde Neymar zijn potentieel,' oordeelt Riolo. 'Hij levert efficiëntie en spektakel. Hij kan alles. Provocerend maar geniaal. Het probleem is dat dat weinig zegt want PSG steekt er in de Ligue 1 zo ver bovenuit dat je moeilijk kan inschatten wat die prestaties waard zijn. Neymar is niet gehaald om de Ligue 1 te winnen, dat kunnen ze zonder hem ook. De echte waardemeter is de Champions League. In die optiek worden de wedstrijden tegen Real Madrid cruciaal.

'Vorig seizoen was de uitschakeling door Barcelona een grote ontgoocheling, zeker omdat die er kwam na die fenomenale 4-0 in de heenmatch. Het beste PSG dat we ooit gezien hebben... en dat was zónder Neymar, hein! De ploeg ging toen in de terugwedstrijd mentaal ten onder, niet door een gebrek aan kwaliteit.

'De vraag is dus of Neymar dat karakter kan toevoegen aan deze ploeg. Voor dat soort wedstrijden is hij gehaald, want in de Ligue 1 moeten ze bijna nooit diep gaan. Dat gebrek aan intensiteit breekt hen zuur op in de CL, zoals in de poulefase nog eens bleek tegen Bayern München.'

S/VM: In welke mate wordt er nu anders gespeeld dan in de periode met Zlatan Ibrahimovic?

Riolo: 'Dat valt niet te vergelijken. Ten eerste was er toen met Laurent Blanc een andere trainer, die meer uitging van balbezit en organisatie. Onder Unai Emery wordt er directer en verticaler gevoetbald, bovendien heeft hij er nu met Neymar en Kylian Mbappé twee immens getalenteerde spelers bij die nog meer snelheid brengen. Dat is puur kwalitatief een betere aanvalslinie dan Zlatan-Cavani-Di María. Offensief is PSG dit seizoen nóg efficiënter geworden en gevaarlijker op de tegenaanval, soms lijken het de Harlem Globetrotters wel: Neymar kan het zich permitteren de bal op zestig meter van de goal op te halen en zeven man te dribbelen.'

S/VM: Aanvaarden de ploegmaats bij PSG de hiërarchie of zie jij signalen die wijzen op een verstoorde kleedkamer?

Riolo: 'Ik zie helemaal geen signalen in die richting. Het bedrag van zijn transfer was zo astronomisch dat het volgens mij voor iedereen in de ploeg snel duidelijk was wie de baas zou zijn. Bijna alle ballen gaan in zijn richting. Dat de Brazilianen samenhangen zal wel zo zijn en heeft zijn invloed in de kleedkamer. Thomas Meunier is naar mijn mening een betere rechtsback dan Dani Alves, maar toch speelt Alves in de belangrijke wedstrijden omdat hij een van bazen is. Dat zorgt voorlopig niet voor onrust binnen de club. Dat kan wel het geval worden als die zogezegde patrons het straks laten afweten in de Champions League. Dan zal de kritiek op hun bevoorrechte situatie losbarsten.'