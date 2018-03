PSV, waar een wonderlijke sensor in de maak is

Om voetballers fitter te maken, is almaar meer technologie voorhanden. Dat weten ze ook bij PSV, dat afstevent op zijn 24e titel. Naamgever, oprichter en sponsor Philips is in de kern een bedrijf van uitvinders. In die geest wil PSV zich blijven ontwikkelen. Innovatie is een pijler in het clubbeleid.

De Volkskrant ging Luc van Agt opzoeken, de coördinator van de performance-afdeling van de Eindhovense club. Het werkgebied van Van Agt en zijn team richt zich op het beter maken van lichaam, geest en denkniveau van de voetballers, zowel de profs als de jeugd. Van Agt: 'Onze rol is ondersteunend, de coach beslist. Wij moeten de taal van de coach verstaan en de coach die van de sportwetenschappers. In Phillip Cocu heeft PSV een hoofdcoach die daar zeer voor openstaat.'

De performance-afdeling houdt zich onder meer bezig met de mentale staat van voetballers en het trainen van hun cognitieve vermogens. Daarvoor wordt onder meer getest met het programma Intelligym. Van Agt: 'Wij liepen met de vraag: hoe kunnen we de concentratie en focus laten toenemen?' Intelligym, eerder gebruikt door ijshockeyers, lijkt op een computerspel, waarbij allerlei beslissingen moeten worden genomen, waardoor de snelheid van handelen wordt vergroot. Jeugdspelers die goed presteerden met Intelligym bleken ook betere keuzes te maken op het veld. De resultaten waren dermate hoopvol dat we naar een tweede proeffase gingen.'

Maar dé blikvanger bij PSV is de participatie in een onderzoeksproject dat Nano4Sports heet. Daar is men bezig met de ontwikkeling van een chip kleiner dan een teennagel. Daarin zit een sensor die onder andere kan meten hoe spieren, gewrichten en het stressniveau van de speler zich houden tijdens training of wedstrijd. Die sensor, die in het shirt verborgen zit, moet die informatie ook nog in duidelijke taal direct naar de technische staf communiceren. 'Minuut 80. Speler X: spieren 60 %, gewrichten 85 %, stressniveau 30 %. Advies: wisselen.' Het kan nog jaren duren tegen dat de sensor op punt staat, maar 'als je niets probeert, gebeurt er niets', zegt Van Agt.

Of PSV, toch niet de rijkste club van het land en met een bescheiden talentenbron in de directe omgeving, vooral dankzij de innovatiedrang op weg is naar de derde landstitel in de laatste vier jaar, zal Van Agt niet beweren. 'Dat hangt van veel meer factoren af. Je speurt naar kleine winsten die samen hopelijk een grote worden.'