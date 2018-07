Qatar gaat voor eigen jeugd

Wereldbekers zorgen voor een enorme druk op de gastlanden. Dat kan nadelig, maar ook voordelig werken voor de organiserende ploeg. Kijk maar naar de halve finale van Zuid-Korea in 2002 of de prestaties van 'de slechtste Russische ploeg uit de geschiedenis' op dit WK. Qatar is de volgende organisator van het WK, maar in tegenstelling tot de laatste gastlanden heeft de nummer 98 op de wereldranglijst geen noemenswaardige voetbalcultuur. Het kon zich nog niet plaatsen voor een wereldbekereindronde en in de Aziatische kampioenschappen geraakte het nooit ver. Een blamage lijkt onvermijdelijk en dat wil ieder organise...